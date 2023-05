Una nave si aggira per Napoli, l’ultima follia scudetto. Tifosi in festa sul ponte

Napoli, 5 maggio 2023 – La fantasia del popolo partenopeo ha prodotto qualcosa che non si era mai visto prima. Dopo il pareggio sull’Udinese alla Dacia Arena, che ieri sera la sancito ufficialmente lo scudetto del Napoli, per le strade del capoluogo campano si è vista girare una nave. Una costruzione di cartapesta, di legno o alluminio, chissà, montata probabilmente su un pulmino. L’effetto è surreale e strappa un applauso: tanto di cappello ai creativi e agli artigiani.

Una barca su gomma per le strade di Napoli: così i tifosi festeggiano lo scudetto (Twitter)

A bordo dell’imbarcazione, agghindata con addobbi luminosi, ci sono decine di tifosi in festa. Sul ponte sventolano bandiere azzurre. Per Napoli nei giorni scorsi si era visto di tutto: i tifosi hanno cavalcato cavalli, e guidato carri trainati da buoi. Perfino l’ospedale Cardarelli si è illuminato di azzurro per l’occasione. Stanotte la barca ‘su gomma’. Non sono gli unici esempi della ‘follia’ napoletana. A Udine, dopo la fine della partita, alcuni tifosi partenopei sono stati immortalati mentre si portano via un pezzo del campo. L’erba friulana è diventata ‘sacra’ e sarà messa da qualche parte in casa come cimelio da venerare. Che in questa festa, il religioso si mescoli al profano lo si evince anche dai video circolati in Rete nei giorni scorsi che mostrano i cori da stadio in chiesa durante la messa. “Abbiamo sogno nel cuore”, cantano i tifosi-fedeli. Dirige il prete.