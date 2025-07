Ciro Grillo, slitta a settembre la sentenza del processo per stupro

Cagliari, 14 luglio 2025 – Slitta a settembre la sentenza del processo di primo grado celebrato nel tribunale di Tempio Pausania a carico di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, i quattro giovani liguri accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e di una sua amica.

Dopo l'ultima arringa del difensore di Capitta, l'avvocato Mariano Mameli, durata quattro ore, la seduta si è chiusa con la fissazione delle prossime udienze a settembre. Ci saranno le repliche del procuratore Gregorio Capasso, dei legali delle parti civili e per ultimo del pool di avvocati delle difese.

Ciro Grillo, figlio di Beppe, è accusato di violenza sessuale di gruppo insieme a tre amici

L'udienza di oggi a Tempio Pausania, dunque, è stata l'ultima in calendario prima della pausa estiva. I giudici del collegio, presieduto da Marco Contu (a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu) hanno fissato le prossime udienze del processo per lunedì 1 e martedì 2 settembre, con riserva anche il giorno successivo. Questa mattina c'è stata l'ultima arringa del difensore di Capitta, l'avvocato Mariano Mameli. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019, quando si sarebbe consumata la presunta violenza denunciata dalla studentessa, all'epoca dei fatti 19enne, nella villetta di Porto Cervo della famiglia Grillo, dopo una serata trascorsa nella discoteca Billionaire. Il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, nella sua requisitoria ha chiesto la condanna di tutti gli imputati a nove anni di reclusione con le attenuanti generiche e con le conseguenze accessorie.

Nei giorni scorsi si sono svolte le arringhe della difesa. A partire dall’arringa fiume in cui minuto per minuto l'avvocata Antonella Cuccureddu, che rappresenta in aula nel tribunale di Tempio Pausania Francesco Corsiglia, ha passato ala setaccio la serata tra il 16 e il 17 luglio del 2019, prima nella discoteca Billionaire di Porto Cervo e poi nella villetta a schiera di proprietà della famiglia Grillo, in cui si sarebbe consumata la presunta violenza.

La legale ha iniziato la sua arringa venerdì, proseguendo per buona parte della giornata di oggi. Al centro del suo racconto la figura della principale accusatrice e le sue dichiarazioni "sempre incongruenti con quelle date dall'altra ragazza”. Ed è proprio sulla figura dell'amica, anche lei parte civile nel processo per alcune fotografie a sfondo sessuale che le sono state scattate mentre dormiva sul divano della villetta, che si è concentrata l'avvocata Cuccureddu, definendola più volte 'faro di questo processo’. “Perché dovrebbe mentire sul fulcro del processo, ossia sulla violenza sessuale che la ragazza le avrebbe detto di aver subito? Come avrebbe potuto, se l'amica le avesse davvero detto di essere stata violentata, non sentirsi in una situazione di pericolo per lei stessa e non volere lasciare subito quella casa che stava condividendo con dei mostri stupratori?”, ha chiesto Antonella Cuccureddu.

A seguire hanno preso la parola i restanti tre legali del pool difensivo, Alessandro Vaccaro, Mariano Mameli e Andrea Vernazza. "Dal racconto dei ragazzi emerge un clima di spensieratezza nella villa, finché l'amica va a dormire nel divano. A quel punto scatta Arancia Meccanica con un'estremizzazione della violenza gratuita?”, ha proseguito provocatoriamente anche Vaccaro. Il procuratore capo Gregorio Capasso, che ha chiesto 9 anni di reclusione per tutti gli imputati. I giudici avrebbero a questo punto potuto riunirsi in camera di consiglio per emettere la sentenza, ma tutto è slittato a settembre.