Saviano in lacrime dopo la sentenza contro il boss dei Casalesi: “Mi hanno rubato la vita”

Roma, 14 luglio 2025 – “Mi hanno rubato la vita”. È il commento amaro di Roberto Saviano dopo la sentenza emessa oggi dalla Corte d'Appello di Roma, che ha confermato le condanne per le minacce ricevute in aula nel 2008 durante il processo di secondo grado 'Spartacus' a Napoli.

I giudici hanno ribadito la decisione del Tribunale che riconosceva la sussistenza delle minacce aggravate dal metodo mafioso: un anno e sei mesi al boss del clan dei Casalesi, Francesco Bidognetti e un anno e due mesi all'avvocato Michele Santonastaso. Alla lettura della sentenza, Saviano ha abbracciato in lacrime il suo legale, Antonio Nobile, e dall'aula è partito un applauso.

"Sedici anni di processo non sono una vittoria per nessuno – ha detto lo scrittore – ma ho la dimostrazione che la camorra in un'aula di tribunale, pubblicamente ha dato la sua interpretazione: che è l'informazione a mettergli paura. Ora abbiamo la prova ufficiale in questo secondo grado che dei boss con i loro avvocati firmarono un appello dove – sottolinea Saviano –misero nel mirino chi raccontava il potere criminale. E non attaccarono la politica ma il giornalismo insinuando che avrebbero ritenuto i giornalisti, e fu fatto il mio nome e quello di Rosaria Capacchione, i responsabili delle loro condanne. Non era mai successo in un’aula del tribunale in nessuna parte del mondo".

Le minacce risalgono al 2008, durante il processo d'appello Spartacus che vedeva sul banco degli imputati oltre 100 persone, ritenute ai vertici dei Casalesi, tra i quali Bidognetti. In quell'occasione, Santonastaso presentò una richiesta di ricusazione dei giudici, accusando Saviano e Capacchione di aver influenzato il processo con i loro scritti sul clan camorristico.

Oggi in aula erano presenti i due giornalisti, costituitisi parte civile, insieme all'Ordine dei Giornalisti della Campania e alla Fnsi. All'annuncio della sentenza, Saviano ha abbracciato il suo avvocato, ricevendo l'applauso del pubblico.