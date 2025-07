Bimbo di 3 anni precipita dal terzo piano a Bolzano, è gravissimo

Bolzano, 14 luglio 2025 – È bastata una distrazione perché si sfiorasse la tragedia. Fiato sospeso a Bolzano per la sorte di un bambino di 3 anni, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale cittadino San Maurizio dopo essere caduto da una finestra del terzo piano di un appartamento di via Bassano. Il piccolo si trovava in casa quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato per circa 9 metri. Un volo tremendo

Stando a una prima ricostruzione pare che il piccolo si sia prima arrampicato su una sedia e poi sul termosifone da cui ha facilmente raggiunto la finestra che in quel momento era aperta. Sul posto si è rapidamente formata una piccola folla di passanti che hanno visto il piccolo a terra e attivato immediatamente la macchina dei soccorsi. Il personale sanitario è arrivato in breve tempo e il bimbo è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dov’è ricoverato in condizioni disperate. I medici si sono riservati la prognosi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per verificare l’esatta dinamica e ricostruire cosa sia realmente accaduto. In particolare bisogna capire chi si trovasse a casa con il bambino quando è avvenuto l’incidente e come mai il piccolo sia sfuggito al controllo di un adulto.

Notizia in aggiornamento