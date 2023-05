Scudetto Napoli, suore di clausura in coro: "I campioni dell'Italia siamo noi" /VIDEO

Napoli, 5 maggio 2023 - Le Clarisse di Napoli filmano l'esplosione di gioia per la vittoria 'matematica' dello scudetto da parte del calcio Napoli con 5 gare d'anticipo sulla stagione. A poche ore dalla fine della partita Udinese-Napoli, che ha sancito la vittoria dello scudetto per la squadra di Spalletti, le suore, capitanate dalla madre abbadessa suor Rosa Lupoli, di 'fede' azzurra dai tempi del Pibe de Oro, hanno girato un video con tanto di cori in cui cantano, come vere tifose, 'I campioni dell'Italia siamo noi', calici alzati e bandiera del Napoli con i tre scudetti cuciti sopra che da giorni ormai attendeva di essere srotolata. Una gioia, quella per la squadra del Napoli, che è esplosa per tutto lo stivale. E così, la madre abbadessa ha immortalato i cori napoletani anche nella piazza del Duomo di Milano e l'annessa spiegazione: "In tutta Italia un solo grido: Napoli campione!". C'era stato un pizzico di delusione, domenica, tra le suore tifose per lo scudetto rimasto sospeso. Poi, ieri sera, il pareggio che ha dato al Napoli l'aritmetica certezza del podio d'Italia.