Scudetto Napoli, figli di Maradona su Instagram: “Grazie ragazzi!”

Napoli, 5 maggio 2023 – "Una nuova data da ricordare, una nuova gioia per la città, per la gente, per la storia. Grazie a tutti voi ragazzi! Forza Napoli”. Con questo messaggio i figli di Diego Armando Maradona, al termine della partita ad Udine degli azzurri giocata ieri sera, 4 aprile 2023, hanno voluto celebrare il ‘passaggio di consegne’ tra il loro papà, che aveva portato il Napoli alla vittoria delle scudetto 33 anni fa, il 29 aprirle 1990, e la formazione attuale guidata da Spalletti, che si è aggiudicata il titolo di campione d’Italia con 5 giornate d’anticipo. Un successo oltre ogni previsione.

Molto bella anche la foto che ritrae il campione, di spalle, con la sua maglia azzurra n.10, mentre sale una scalinata colorata, nella parte alta, dallo scudetto col numero 3 e poi, gradino per gradino, dai nomi dei campioni di oggi, a partire da Spalletti in giù, per chiudere con ‘Napoli campione 2022-2023’.

Solo 5 giorni fa in un altro post c'era Maradona esultante, con la scritta “29 aprile 1990: molto presto questo non sarà più l'ultimo scudetto vinto dal Napoli. Onora i tuoi compagni di squadra, i napoletani e la città”.