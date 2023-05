Festa Scudetto, tifoso del Napoli colpito alla testa da persone travisate

Roma, 5 maggio 2023 – Un tifoso del Napoli è stato aggredito e ferito ieri a Roma mentre festeggiava assieme ad altri lo Scudetto vinto dagli azzurri in anticipo sul termine del Campionato di calcio. Il fatto è avvenuto intorno a mezzanotte nella zona di piazza Bologna. Il gruppo di tifosi azzurri è stato avvicinato d alcune persone con i volti travisati. Uno di loro ha colpito un 24enne alla testa, forse con un bastone. Il giovane è stato poi trasportato in codice giallo in ospedale. Su quanto avvenuto indaga la polizia.

A Napoli nel corso dei festeggiamenti di ieri sera un giovane è morto in ospedale dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Si tratta di Vincenzo Costanzo 26 anni, giunto in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Il ferimento sarebbe avvenuto nella zona tra Piazza Volturno e piazza Carlo III. Altre tre persone, una donna di 26 anni e due giovani di 24 e 20 anni, sono state ferite, sempre a colpi di pistola ma non sono in pericolo di vita: la ragazza è stata colpita a una caviglia e guarirà in dieci giorni, un ragazzo di 24 anni al gluteo con prognosi quindici giorni, così come un altro giovane di venti anni.