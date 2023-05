Sangue sulla festa scudetto del Napoli: ucciso a colpi di pistola giovane di 26 anni

Si è accasciato per strada ferito mentre stava festeggiando insieme a tantissimi altri napoletani il terzo scudetto della squadra partenopea e poi è deceduto in ospedale dopo essere stato soccorso.

E’ morto così Vincenzo Cospito 26 anni, ucciso a colpi di pistola sparati da qualcuno proprio mentre nelle vie del capoluogo campano impazzava la festa. Vincenzo era giunto in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli. Non appena i medici del nosocomio napoletano hanno annunciato ai parenti in sala d’attesa il decesso del loro parente, conoscenti e amici hanno cominciato a distruggere oggetti e suppellettili del pronto soccorso creando caos e paura tra i presenti.

Il ferimento sarebbe avvenuto nella zona tra Piazza Volturno e piazza Carlo III. Altre tre persone, una donna di 26 anni e due giovani di 24 e 20 anni, sono state ferite, sempre a colpi di pistola ma non sono in pericolo di vita: la ragazza è stata colpita a una caviglia e guarirà in dieci giorni, un ragazzo di 24 anni al gluteo con prognosi quindici giorni, così come un altro giovane di venti anni.

Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri secondo i quali una delle ipotesi più accreditate è che tutti siano stati colpiti nello stesso luogo e forse anche dalla stessa arma anche se i fatti devono ancora essere ricostruiti nei dettagli, cosa che non sarà affatto facile vista la confusione e il numero di persone presenti in strada al momento dell’accaduto.

Altre tre persone sarebbero poi rimaste ferite dall'esplosione di petardi. Ricoverate all’ospedale Vecchio Pellegrini avrebbero tutte riportato lesioni alle mani, fortunatamente non di grave entità.