Napoli, 20enne accoltellato da coetanei ad Ercolano

Napoli, 8 maggio 2023 - Un ragazzo di 20 anni è stato ferito con un'arma da taglio la scorsa notte a Ercolano, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti all'Ospedale del Mare dove il 20enne era stato trasportato, quest'ultimo sarebbe stato ferito da alcuni coetanei in via Marittima. Le motivazioni dell'aggressione sono ancora poco chiare: in corso in tutto il Napoletano e non solo c’erano i festeggiamenti per la vittoria anticipata dello Scudetto da parte del Cacio Napoli, anche se si tende ad escludere che la violenta aggressione sia legata al momento di festa.

Anche nella notte del match point di giovedì, quando il Napoli, in trasferta a Udine, ha vinto matematicamente il titolo di campione d’Italia, le strade delle città campane e non solo si sono riempite di tifosi: in quella occasione a Napoli furono sparati dei colpi che hanno ucciso il 26enne Vincenzo Costanzo e ferito altre tre persone. Ma sia sindaco che prefetto si erano affrettai come il giovane fosse un pregiudicato ascrivendo l’accaduto a fatti legati alla Camorra e non a liti di tifoserie.

Il 20enne è stato giudicato guaribile in 10 giorni per una ferita da arma da taglio alla coscia destra e alla spalla destra. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto