Scudetto Napoli, squadra in volo da Udine: aereo atterrato a Grazzanise

Napoli, 5 maggio 2023 - Napoli al decollo. La squadra di Spalletti è in aeroporto a Udine, dove a breve prenderà il volo per il ritorno a casa. Dovrebbe atterrare all'aeroporto militare di Grazzanise intorno alle 16.30. Una delle ultime ipotesi di rientro è quella di un arrivo nel pomeriggio all'aeroporto militare di Grazzanise, più vicino al centro tecnico di Castel Volturno. La scelta per evitare di bloccare la zona dell'aeroporto di Capodichino. Da lì i giocatori potrebbero addirittura essere trasferiti in elicottero a Castel Volturno.

Sembra dunque che Napoli Calcio, Comune con prefettura e altre forze dell’ordine vogliano evitare nuovi affollamenti di tifosi, che avevano seguito l’autobus fino all’aeroporto di Capodichino prima della partenza per Udine, e rinviare la festa a domenica. Sempre che sia possibile, considerando l’entusiasmo incontenibile dei partenopei per la loro squadra, con relativo folclore ma anche con spari, che hanno portato questa notte ad un morto e 3 feriti colpiti da pistola, petardi e fumogeni, che hanno portato oltre 300 persone stanotte in pronto soccorso. Agli azzurri sono arrivati anche i complimenti dei figli del Pibe de Oro, Diego Armando Maradona, attraverso la pagina Instagram con oltre 8 milioni di follower.