Napoli, la diretta dalla città nella notte del sogno scudetto

Napoli , 4 maggio 2023 - Sta per finire la grande attesa, potrebbe scattare stasera la grande festa a Napoli: alle 20.45 il fischio d'inizio della partita, basta un punto agli azzurri di Spalletti in casa dell'Udinese per gli conquistare lo scudetto, il primo dopo 33 anni.

La città attende il risultato del match con il fiato sospeso. Sono già in migliaia in attesa davanti ai cancelli dello stadio Maradona. Tante le famiglie e molti i ragazzini. Bandiere e sciarpe, ma anche 'trombette' e coriandoli azzurri, quasi come se fosse Carnevale. Un solo coro echeggia, diventato il mantra di questi mesi: "Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione". La febbre ha contagiato tutti e tutte. Il Napoli ha anche le sue 'sisters act' che dal loro istituto religioso di Casoria seguono e tifano per la squadra azzurra.

