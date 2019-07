Lampedusa, 5 luglio 2019 - Nuovo scontro ong-governo italiano, dopo l'ennesimo salvataggio di migranti in acque libiche. Ieri La nave Alex (una barca a vela) di Mediterranea Saving Humans, ha soccorso 54 persone (11 donne, di cui una incinta, e 4 bambini), chiedendo subito un porto sicuro per lo sbarco. Alle 4 di questa mattina è giunta a 12 miglia da Lampedusa, qui però ha incontrato il niet di Salvini. Un divieto di ingresso firmato dai ministri di Interno, Difesa e Trasporti e notificato a bordo da una motovedetta della Guardia di Finanza, impone alla ong di restare restare al di fuori del territorio italiano, come previsto dal decreto sicurezza bis. "Abbiamo chiesto al Comandante della motovedetta di salire per verificare le condizioni di urgenza in cui ci troviamo. Ci sono 54 migranti, tra cui quattro donne in stato di gravidanza, oltre alle undici persone dell'equipaggio. Su una barca di neppure 20 metri", dice Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, che si trova a bordo.

Siamo ora al limite delle acque territoriali italiane in attesa che venga al più presto assegnato un #portosicuro di sbarco per le 54 persone salvate da ALEX #Mediterranea. Prima che la situazione a bordo diventi insostenibile. — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) July 5, 2019

Già ieri il ministro Salvini indicava alla ong la direzione Malta. "C'è una barca in acque maltesi, secondo voi che porto hanno chiesto? Anche se fossero in Groenlandia chiederebbero Lampedusa. A questi non interessa il porto vicino più sicuro, questi fanno politica". Oggi alza i toni contro la "nave dei centri sociali". "Se non dirigeranno verso Malta, è chiaro che sarà l'ennesimo atto di disobbedienza, violenza e pirateria: io non mollo!", avverte. La Valletta ha offerto - con un "gesto di buona volontà" (parole del governo maltese) - l'attracco all'imbarcazione, ma secondo Mediterranea "le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave" non consentono di "affrontare la traversata verso Malta". La ong si è detta però disponibile a "trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della Guardia Costiera italiana".

Mediterranea sottolinea che il decreto Salvini che vieta l'ingresso "è illegittimo: perché non può applicarsi a una nave che ha effettuato una operazione di soccorso a tutela della vita umana in mare. E perché non può essere vietato a una bandiera italiana ingresso nelle acque del proprio Paese".