Berlino, 5 luglio 2019 - Il caos migranti agita il mediterraneo e l'Europa. Oltre al caso del veliero Alex di Mediterranea Saving Humans, spunta la vicenda della nave 'Alan Kurdi', della Ong tedesca Sea-Eye, che ha soccorso e salvato stamani 65 migranti al largo della Libia. Secondo i soccorritori "le autorità libiche non rispondono" e sono state informate anche le autorità libiche, italiane, maltesi e tedesche. Ora la Ong attende una risposta da Malta, Roma e Tripoli per la presa in carico dei migranti. A bordo del gommone soccorso c'è anche una giornalista.

PUGNO DURO DI SALVINI - Per il ministro dell'Interno italiano la ong tedesca Sea-Eye "può scegliere fra la Tunisia e la Germania". E a chi gli chiedeva se, dopo il nuovo salvataggio, ci sia una offensiva estiva delle Ong, Salvini ha risposto che "si, è evidente che le Ong stiano provando a riaprire un business. Anche per la Ong tedesca Sea Eye - ha aggiunto - è alla firma un divieto di ingresso e transito nelle acque italiane". Per Salvini "la meta più sicura più vicina è la Tunisia, dove vanno milioni di turisti, o la Germania non Malta o l'Italia".

DESTINO SEGNATO - Il gommone, si legge sui media tedeschi, è stato raggiunto nelle prime ore del mattino. "Le persone a bordo hanno avuto una fortuna incredibile a esser state trovate", ha affermato Gorden Isler, responsabile della 'Alan Kurdi', dal nome del bambino siriano ritrovato morto riverso su una spiaggia turca nel 2015, la cui foto fece il giro del mondo. Il gommone con a bordo i migranti, ha spiegato la Ong, aveva un motore funzionante e sufficiente carburante, ma gli occupanti non avevano a disposizione telefoni satellitari o GPS. "Senza alcuna conoscenza nautica e senza telefoni, il loro destino era segnato", ha aggiunto Isler.