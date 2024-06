Natisone, si cerca Cristian. Il lavoro infaticabile dei soccorritori e le bandiere a mezz’asta

Premariacco, 2 giugno 2024 – Sul Natisone proseguono le ricerche di Cristian Casan Molnar, dopo che i soccorritori hanno trovato i corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros. Emergono dettagli strazianti di questa tragedia che si è consumata venerdì pomeriggio sul fiume Natisone a Premariacco, in Friuli Venezia Giulia.

Ragazzi dispersi nel fiume Natisone in Friuli, la mappa

"I ragazzi ignari di quello che stava arrivando”

“I ragazzi - racconta il sindaco Michele De Sabata, al telefono con Qn.net - erano totalmente ignari di quello che stava arrivando sulle loro teste. Entrano in una spiaggia con il sole, non c’è acqua, le ragazze sono state trovate con le scarpe addosso. Arrivano a piedi, sono tranquilli. Quel vortice se lo sono visti di fronte. L’acqua si è incanalata a destra, così si sono trovati su quello che è stato definito un isolotto. I corpi erano sui due lati del fiume, distanti 850 metri dal punto in cui i tre amici erano spariti venerdì. Uno in alto, l’altro a pelo d’acqua, fermato da una roccia”.

La ricerca dei corpi

Il primo corpo è stato individuato dai vigili del fuoco; il secondo, sul greto del fiume, da una squadra della protezione civile formata da volontari di Premariacco, Talmassons e Medea.

Non è stato semplice individuare i corpi. Non solo per l’estensione dell’area ma anche perché la zona è ricca di vegetazione e in diversi punti impervia.

I cartelli di pericolo

Dopo la tragedia, naturalmente sono tante le domande. Anche sui cartelli di pericolo. “In quell’area ci sono diversi avvisi – chiarisce il sindaco De Sabata -. Il divieto di accesso per auto, il divieto di balneazione perché non c’è mai stato l’ok dell’Asl anche se ad ogni fine settimane qui si ritrovano centinaia di persone, soprattutto stranieri. C’è anche l’avviso per il pericolo di annegamento dovuto alla conformazione delle rocce, che possono provocare mulinelli. Manca il cartello ‘piene improvvise' . Non è normato e non è di competenza comunale. Se porta benefici, si può aggiungere. Ma faccio presente che solo sull’asta che ricade nel mio comune ci sono 60 passaggi abusivi”.

Le bandiere del Comune sono a mezz’asta, nel cuore un pensiero solo: “Che Cristian sia ritrovato presto”. “In attesa di Cristian. Fate un miracolo”, ha scritto il primo cittadino su Facebook.