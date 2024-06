Dispersi nel Natisone, trovati i corpi di due ragazze

Roma, 2 giugno 2024 – I vigili del fuoco hanno recuperato nelle acque del Natisone i corpi senza vita di due ragazze. Si tratta con ogni probabilità di Patrizia Cormos e Bianca Doros. I due corpi erano a circa 700 e 1000 metri dal punto dell'ultimo avvistamento. Ancora disperso invece Cristian Casian Molnar. I tre ragazzi inghiottiti venerdì scorso dalle acque del fiume Natisone in piena a Premariacco in Friuli.

In alto le ricerche nel Natisone; in basso a sinistra la dispersa Patrizia Cormos; a destra i tre giovani nel fiume

Il telefono ritrovato

Ieri è stato ritrovato il cellulare di Patrizia Cormos dal quale i giovani hanno lanciato l’allarme al numero di emergenza 112 prima di essere travolti dalle acque impetuose del Natisone lo scorso venerdì. Lo smartphone era ancora custodito all’interno della borsa della giovane ed è stato ritrovato nei pressi dell’argine del torrente, a poca distanza dal ponte Romano grazie al sistema Life Seeker che consente – con un dispositivo montato su un drone – di agganciare e individuare la posizione delle celle telefoniche anche con il dispositivo spento.

Ragazzi dispersi nel fiume Natisone in Friuli, la mappa

La passeggiata sul fiume e l’abbraccio dei ragazzi

Secondo i primi accertamenti, i tre giovani – due ragazze di 20 e 25 anni e un ragazzo di 25 – si erano recati a ‘Premariacco beach’, un isolotto in mezzo al fiume in quel momento ancora quasi in secca, per una passeggiata e un po’ di relax. Poi improvvisamente è arrivata l’ondata di piena con il livello dell’acqua che è salito immediatamente, passando da 15 metri cubi al secondo a quasi 250 in pochissimo tempo. I tre amici hanno chiesto aiuto al 112 stringendosi in un forte abbraccio e cercando di resistere alla violenza dell’acqua. Infine sono stati travolti sotto gli occhi di numerosi testimoni e dei Vigili del fuoco che avevano lanciato invano delle funi per soccorrerli.