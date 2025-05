La Corte dei Conti lancia l’allarme: "In sei regioni siamo al limite dell’emergenza"

Il nuovo grido d’allarme sulla condizione delle carceri in Italia arriva dalla Corte dei Conti. A 10 anni dalla conclusione commissaria, i giudici contabili parlano di un quadro ai limiti dell’emergenza nei penitenziari, con situazioni critiche di sovraffollamento soprattutto in Lombardia, Puglia, Campania, Lazio, Veneto e Sicilia.

Nella relazione ‘Infrastrutture e digitalizzazione: Piano Carceri’, si evidenzia la mancata realizzazione di interventi e l’urgenza di completare quelli di manutenzione straordinaria già avviati, per migliorare le condizioni ambientali, igienico-sanitarie e di trattamento all’interno degli istituti.

Il ministro Nordio (in foto) ribadisce che le carceri "sono un problema quotidiano", una delle "priorità" del governo, che, afferma, si "riassume in una parola soltanto: spazi, più che fondi". Il Guardasigilli sottolinea il ruolo del commissario straordinario e rilancia l’idea di ampliare le strutture carcerarie: "Stiamo pensando ad edifici compatibili come le vecchie caserme dismesse" anche se, aggiunge, "l’Italia non è la California o l’Arizona dove puoi instaurare 500 moduli in un mese, piazzandoli nel deserto".

Per i magistrati contabili sono tante le cause dei ritardi: dalle "inadempienze contrattuali da parte delle imprese, ai mutamenti repentini delle esigenze detentive rispetto al passo dei lavori, fino alle carenze nei finanziamenti necessari per attuare le modifiche progettuali".