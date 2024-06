Dispersi nel Natisone, individuato segnale del cellulare di uno dei ragazzi. Ricerche senza sosta in Friuli

Premariacco, 1 giugno 2024 – Il segnale di un cellulare dei giovani dispersi nel fiume Natisone, a Premariacco, in Friuli: è stato intercettato questa mattina dai soccorritori. I tre ragazzi si sono stretti in un abbraccio straziante, nel tentativo di resistere alla furia delle acque. Poi sono spariti alla vista dei soccorritori.

Per questo le ricerche si concentreranno ora in quella specifica zona, anche se non è certo che, nel disperato tentativo di sottrarsi alla piena, lo smartphone sia rimasto addosso al suo proprietario. Si tratta comunque di un elemento utile a beneficio delle decine di soccorritori che stanno operando lungo il corso del torrente, dal ponte Romano fino alla confluenza con il fiume Torre, a propria volta emissario dell’Isonzo.

I tre ragazzi, secondo i primi accertamenti, si erano recati a ‘Premariacco beach’ per scattare foto quando sono stati sorpresi dalla furia dell’acqua. Le ricerche sono continuate per tutta la notte, senza esito. “Imponente lo schieramento di mezzi che dalle prime luci dell’alba stanno setacciato la forra di Premariacco in direzione Paderno’’, comunica in un post il sindaco della cittadina, Michele De Sabata, postando la foto dei mezzi dei Vigili del Fuoco. “Durante la notte hanno sospeso in un punto le ricerche in attesa di potersi calare o risalire dal fiume. Sono ore decisive’’.

Il post del sindaco di Premariacco, Michele De Sabata

I giovani – due ragazze di 20 e 25 anni e un ragazzo di 25 – sono stati inghiottiti dal fiume Natisone in piena, all’altezza del ponte Romano di Premariacco. I tre amici avevano raggiunto un isolotto in mezzo al fiume, ancora quasi in secca. Poi improvvisa è arrivata l’ondata di piena con il livello dell’acqua che è salito improvvisamente, passando da 15 metri cubi al secondo a quasi 250 in pochissimo tempo.

I tre hanno chiesto aiuto al 112 stringendosi in un forte abbraccio e cercando di resistere alla violenza dell’acqua. Infine sono stati travolti sotto gli occhi di numerosi testimoni e dei Vigili del fuoco che avevano invano lanciato delle funi per soccorrerli. A sera sono giunti al campo base dei soccorritori i genitori, familiari e amici.

Dal campo base di via Mercato Vecchio, a Premariacco i vigili del fuoco del comando di Udine coordinano le operazioni di ricerca in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Cividale. Alle ricerche partecipa anche la protezione civile con droni ed elicotteri che questa mattina con le prime luci dell’alba, hanno ripreso a operare. La ricerca è complicata dalla scarsa visibilità e dalla violenza dell’acqua torrida dove i tre ragazzi si sono inabissati.