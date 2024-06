Chi sono i ragazzi dispersi nel Natisone. La speranza di trovarli vivi è appesa a un filo

Udine, 1 giugno 2024 – Sono Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23 e un loro amico 25enne i ragazzi che tengono l’Italia col fiato sospeso dopo che la piena del fiume Natisone li ha travolti ieri in Friuli e da ieri risultano dispersi a Premariacco.

Le immagini dell’abbraccio dei tre giovani per cercare di resistere alla forza dell’acqua hanno fatto il giro di media e social network.

I soccorritori ieri, allertati da uno dei tre giovani che è riuscito a dare l’allarme, sono riusciti a vederli e a gettar loro delle corde a cui potersi aggrappare. Ma nessuno dei tre è riuscito ad afferrare quella corda e così, nonostante abbiano provato con tutte le loro forze a restare attaccati tra loro, sono stati trascinati via dalla furia della corrente.

Patrizia Cormos, 20 anni, e i carabinieri dove abita la famiglia della ragazza

I tre erano andati sull’isolotto che velocemente è stato sommerso dall’acqua, si pensa a scattare qualche foto dopo che Patrizia, al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Udine, aveva sostenuto un test importante. Nella tarda mattinata avrebbe poi incontrato Bianca, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori, e un loro amico 25enne, originario della Romania e residente in Austria.

Il dramma si consuma velocemente. E’ delle 13:30 la richiesta di aiuto inviata dal telefonino di uno dei tre ragazzi.

I vigili del fuoco provano a raggiungerli, sia con un’autogru che con gli elicotteri, ma i tentativi di recupero sono vani.

“La speranza di trovarli vivi è sempre rimasta accesa. Seguiamo le ricerche - continuate per tutta la notte - con apprensione, nell’attesa di una buona notizia”, scrive stamani su Facebook Luca Zaia.

Stamattina è stato rilevato il segnale di un telefono di uno dei tre giovani a Premariacco. Le ricerche da parte dei vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri, andate avanti per tutta la notte, si stanno ora concentrando in quella zona.