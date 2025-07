Severo-Kurilsk travolta dallo tsunami: la devastazione dall’alto. Onde fino a 5 metri

Roma, 30 luglio 2025 – L’onda più potente, stando alle testimonianze raccolte dall’agenzia russa Rio Novosti, avrebbe raggiunto i 5 metri. La devastazione del terremoto di magnitudo 8,8 che ha colpito la Kamchatka (nell’estremo nord-est della Russia), e del conseguente tsunami, è nei video che circolano sui social, rilanciati dai principali quotidiani locali e mondiali. Il porto appare completamente sommerso, travolto dall’oceano.

Un'immagine dall'alto del porto di Severo-Kurilsk (Ansa)

Inevitabile, dal momento che l’altezza delle onde a Severo-Kurilsk, nella regione di Sachalin, ha superato abbondantemente la soglia critica dei tre metri. Fonti sul posto spiegano che non è presente una stazione automatizzata, quindi l'altezza delle onde viene sempre stimata visivamente.

Severo-Kurilsk è il principale insediamento delle Isole Curili russe nel Pacifico. Fortunatamente conta solo 2.500 abitanti e, stando a quanto affermato dal governatore locale, i residenti sono al sicuro sulle alture. Alcune parti della città sono state allagate. Sono stati chiusi porti e aeroporti. L'ultima ondata dello tsunami ha parzialmente inondato il porto e un'azienda ittica, ha precisato il governatore, citato dalla Tass.

Allerta tsunami

In seguito al terremoto, sono stati emessi allarmi tsunami alle Hawaii, già raggiunto dalle onde, in Giappone, dove è stata evacuata la centrale nucleare di Fukushima, in Alaska, nelle Filippine e in Australia. Il sisma, secondo l'Usgs, è stato il più forte a livello mondiale dal disastro, proprio di Fukushima nel marzo 2011 ed è stato superato solo da cinque terremoti dall'inizio delle misurazioni. Nella regione russa della Kamchatka, la Tass ha riferito che la gente si è riversata nelle strade di Petropavlovsk-Kamchatsky, con le reti elettriche e telefoniche brevemente interrotte.