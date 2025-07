"Il terremoto in Russia registrato anche dai sismografi italiani”

Roma, 30 luglio 2025 – Che cosa è accaduto in Kamchatka, che cosa accadrà? I tecnici non hanno la sfera di cristallo, ma interpretano i dati e così fa la dottoressa Lucia Margheriti, direttrice dell’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Direttrice, come si spiega l’evento?

“Alle 1,24 della notte scorsa c’è stato un terremoto fra 8,6 e 8,8 di magnitudo, quest’ultima confermata dagli americani, al largo della Kamchatka, in una zona ad altissima pericolosità come ce lo ricorda anche la storia: nel 1952 l’evento fu sopra magnitudo 9 e così nel ‘900. Anche questo è stato seguito e lo verrà ancora da molte repliche sopra il 6 e sono possibili nelle prossime ore altre scosse anche sopra 7”.

Lucia Margheriti, direttrice dell’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ansa)

Era prevedibile?

“Di questa intensità forse no, ma già il 20 luglio erano stati registrati in zona terremoti di magnitudo 6”.

Come è nato questo terremoto?

“La placca della crosta oceanica è scesa al di sotto della Kamchatka. Spostandosi a una velocità di 80 millimetri l’anno genera forti tensioni nella crosta che episodicamente si trasformano in terremoti anche di forte potenza perché la placca non regge più lo sforzo”.

E la faglia si rompe…

“E così è stato per alcune centinaia di chilometri di lunghezza e 100 di profondità. Quando diciamo che l’ipocentro è a 20 chilometri di profondità è dove è iniziata la rottura che da lì si è propagata in una estensione molto grande”.

Il forte sisma ha creato un importante allarme tsunami: come nasce questo pericolo?

“Lo spostamento della crosta ha deformato il fondale marino generando l’onda di tsunami che in realtà è una sequenza di onde. Quelle molto vicine al centro del terremoto sono state altissime, fino a cinque metri sulle isole Curili; in Giappone sono state di poco più di un metro, alle Hawaii sono state segnalate anche di due, ma forse in questo caso sono presenti anche situazioni locali. Certo la costa occidentale americana, dallo stato di Washington alla California corre dei rischi, ma piano piano il fenomeno si può estendere anche all’America latina; certo con l’andare del tempo lo tsunami tende a diminuire la sua altezza e potenza”.

I fenomeni quanto possono durare?

“Dipende molto dalle situazioni. Dopo il terremoto del 2004 in Indonesia alcune delle onde di tsunami si propagarono anche il giorno successivo arrivando fino alle coste africane. Certo nella zona più vicina le onde sono più alte. In questo caso direi che la maggiore allerta è ormai passata”.

E per quel che riguarda le scosse?

“Nei terremoti la sicurezza non è mai totale; probabilmente non succederà a breve sulla stessa faglia ma quando si comincia ad attivare un movimento del genere di subduzione può perturbare una buona parte attorno. Bisogna però dire che i tempi sismici sono abbastanza lunghi e quindi la ripetizione sulla Kamachatka di un terremoto di questa magnitudo come avvenne nel 1952 è considerata relativamente vicina”.

Può esserci una ripetizione dell’evento in altre zone a rischio, tipo la California dall’altra parte del Pacifico?

“Non c’è alcuna conseguenza di causa-effetto, ma è chiaro che quando c’è un forte terremoto la perturbazione riguarda centinaia di chilometri ma non di più. In generale i terremoti avvengono lungo margini di placca tettonica che si muovono una rispetto all’altra ai margini. Come in California appunto. Ma anche il Mediterraneo è in una di queste condizioni al margine fra placca africana ed euroasiatica. Il pericolo è dato dalla velocità di spostamento: se al largo della Kamchatka è di 80 millimetri l’anno, sul nostro Appennino è di 3”.

C’è la possibilità che l’uomo possa influire sui terremoti?

“La sismicità indotta potrebbe verificarsi in qualche zona degli Stati Uniti per particolari sfruttamento del terreno come il fracking: ciò può stimolare la sismicità come anche la creazione di laghi artificiali può indurre la variazione in un’area limitata. La stimolazione antropica può avvenire, ma non in modo importante”.

In queste ore un terremoto di 3,5 di magnitudine è stato avvertito anche da noi in Irpinia: quanti fenomeni registrate sul nostro territorio in un giorno?

“Mediamente circa 40 eventi al giorno in Italia e zone limitrofe dei quali uno solo di una magnitudine significativa che possa essere riconosciuta dalla popolazione: sotto i 2,5 gradi non si sente nulla”.

I vostri sismografi hanno registrato il terremoto in Russia?

“Sì, sui nostri monitor sono passate le onde di superficie a una frequenza molto bassa, ma l’accelerazione delle onde è stata chiara”.

Qual è la situazione nei Campi Flegrei?

“La sismicità è attiva e con il sollevamento della zona della caldera continueranno a esserci emissioni di gas significative e che ci daranno allerta”.

Un’ultima domanda: il cosiddetto cambiamento climatico può influire sui terremoti?

“Non è collegato, ma il riscaldamento e la variazione del livello del mare può in qualche modo influenzare in parte la microsismicità, ma non certo l’attività delle placche tettoniche in generale che è quello che genera il meccanismo più potente”.