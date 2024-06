Natisone, l’avvocato: “I ragazzi potevano essere vivi”. Cristian, ricerche disperate

Premariacco, 8 giugno 2024 - Un dolore che stordisce, a Premariacco in Friuli, sul Natisone che ha inghiottito tre ragazzi e ancora non ha restituito Cristian Molnar, che il fratello pensa ostinatamente vivo. Domande ma anche accuse. Gaetano Laghi, avvocato che assiste la famiglia del 25enne disperso da venerdì scorso, s’interroga sui tempi dei soccorsi. Domande, “in questo momento non intravedo reati”. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, nessun indagato al momento.

Ragazzi dispersi nel fiume Natisone in Friuli, la mappa

L’elicottero Drago si è alzato in volo da Venezia ma sono stati seguiti i protocolli, hanno ripetuto tutti. Anche il presidente di Regione Massimiliano Fedriga. Anche il sindaco di Premariacco, Stefano De Sabata. Ma poi hanno anche aggiunto: se i protocolli non si dimostrano utili, si possono cambiare.

I tre ragazzi si potevano salvare?

Si potevano salvare i tre ragazzi? Questa è la domanda che si fanno in tanti. L’avvocato Laghi risponde di sì, Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian oggi “sarebbero vivi e a casa con i loro genitori”, se i soccorsi... Il legale rammenta le 4 chiamate al Nue di Patrizia, “gli inquirenti hanno ascoltato le registrazioni – ricorda il legale-. Da quelle si capirà se i soccorsi sono stati tempestivi o no”.

Tutto ruota attorno a una tragica mezz’ora. Alle 13.20 i ragazzi erano arrivati a piedi, alle 13.35 i soccorsi risultano partiti. Alle 13.50, quando l’elicottero è arrivato, i tre amici erano dispersi, inghiottiti dalle acque del fiume in piena.

Le ricerche di Cristian

L’avvocato è appena tornato sul Natisone, “l’unico obiettivo ora è trovare Cristian – ripete -. Obiettivamente, le ricerche sono difficili, quel tratto di fiume è davvero impervio”. Oggi, in Romania, si sono tenuti i funerali delle due ragazze. Inseparabili, anche nella morte. “Patrizia sapeva nuotare ma è rimasta con Bianca”, le parole strazianti della mamma.