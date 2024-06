Natisone, i soccorsi partiti da Venezia e i cartelli di pericolo: i punti da chiarire

Premariacco, 3 giugno 2024 - I cartelli di avviso (manca quello per le piene improvvise) e gli orari nella catena dei soccorsi, dopo l’allarme lanciato dai ragazzi inghiottiti dal Natisone, in Friuli Venezia Giulia.

Sono tra i punti da approfondire nell’inchiesta - senza indagati - aperta dalla procura di Udine, che vuole fare chiarezza sulla tragedia.

Ritrovati i corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros. Sempre disperso Cristian Casian Molnar.

Ragazzi dispersi nel fiume Natisone in Friuli, la mappa

Mentre il ministro Nello Musumeci ha chiesto una relazione sui tempi dei soccorsi, una delle domande che si pongono gli stessi enti deputati ai soccorsi riguarda l’elicottero dei vigili del fuoco. Invece di attivare Drago, di stanza all’aeroporto Marco Polo di Venezia, sarebbe stato forse più opportuno far alzare in volo l’elicottero sanitario della Sores Fvg, con tecnico del Soccorso alpino a bordo, operativo da Campoformido (Udine), che dista soltanto una manciata di minuti di volo da Premariacco? In attesa della risposta, c’è comunque una certezza: i protocolli sono stati rispettati.

Il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, ieri aveva spiegato a Qn.net che sul greto del fiume ci sono diversi cartelli: divieto di accesso con l’ auto e balneazione e pericolo di annegamento. Manca invece quello sul rischio ‘piene improvvise’. Il primo cittadino aveva ricordato che “non è di competenza comunale”. Se porta benefici, si può aggiungere. Ma faccio presente che solo sull’asta che ricade nel mio territorio ci sono ben 60 passaggi abusivi”.

"Stiamo lavorando in più di cinquanta uomini nelle ricerche del terzo ragazzo disperso sul Natisone. Stiamo battendo tutti i fronti ma le condizioni meteo sono meno favorevoli rispetto a ieri”. Così all’Adnkronos Giorgio Basile, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine.