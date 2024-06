Natisone, si cerca ancora Cristian. “Riportiamolo a casa”, ma le condizioni meteo peggiorano

Premariacco, 3 giugno 2024 – "Quarto giorno di ricerche, sono tutti qui, non si molla, portiamo a casa Cristian". Le parole scritte sui social dal sindaco di Premariacco (Udine), Michele De Sabata, danno il senso dell'incessante lavoro sul fiume Natisone, la cui piena ha trascinato via tre ragazzi romeni. All'appello ne manca ancora uno, dopo che ieri sono stati ritrovati i corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros. Le due giovani sono state rinvenute distanti tra loro, a 700 e 1.000 metri dal punto dell’ultimo abbraccio.

I vigili del fuoco impegnati nelle ricerche di Cristian, il terzo dei ragazzi travolti dalla piena del Natisone (Ansa)

Condizioni meteo peggiorate

A favorire il ritrovamento è stata la parentesi di bel tempo, ma le condizioni meteorologiche hanno registrato un peggioramento e questo ha provocato una maggiore portata delle acque del fiume. Inoltre da limpide, com'erano ieri, risultano più torbide. I due fattori, quindi, complicano le operazioni di ricerca per ritrovare il corpo del 25enne Cristian Casian Molnar.

Non aiuta il lavoro dei sommozzatori nemmeno l'innalzamento del livello dell'acqua, ma vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e gli altri soccorritori continuano nel loro lavoro.

Il papà di Patrizia

"Nulla mi può consolare", dice intanto il papà di Patrizia. Le sue parole sono state raccolte dal Messaggero Veneto. L'uomo, assieme a numerosi parenti, ha seguito in riva al Natisone, per oltre 48 ore, le ricerche della figlia e degli altri due ragazzi dispersi. "Sono rimasto qui, non volevo che la mia bambina si sentisse abbandonata", ha ricordato, in lacrime, quando ha appreso del ritrovamento del corpo.

La procura di Udine acquisirà i tabulati telefonici

Secondo quanto apprende l'Ansa, la Procura di Udine starebbe per acquisire i tabulati telefonici relativi alle richieste di aiuto. Il fascicolo, senza indagati, mira solo a fare chiarezza sull'accaduto; anche tra i vari enti deputati istituzionalmente ai soccorsi, è stato aperto un dibattito per eventualmente migliorare i protocolli. Due giorni fa il ministro con delega alla Protezione Civile, Nello Musumeci, ha annunciato di aver chiesto al prefetto di Udine, Domenico Lione, una dettagliata relazione sulle primissime attività di soccorso svolte subito dopo l'allarme lanciato dai tre ragazzi travolti dalla piena.