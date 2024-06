Il Natisone e gli amici travolti: “Il rischio di inondazioni improvvise è molto alto nei corsi d’acqua corti. Il meteo va consultato"

Roma, 3 giugno 2024 – Una tragedia che poteva essere evitata quella dei tre amici del Natisone trascinati via dalla corrente? "I fiumi – dice Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico – fanno il loro mestiere. Frequentarli e bagnarsi nelle loro acque è un’esperienza bella, ma bisogna fare molta attenzione. Il rischio che si trasformino in qualcos’altro è dietro l’angolo".

I vigili del fuoco controllano le rive del fiume Natisone alla ricerca dei giovani dispersi a Premariacco (Udine)

Tozzi parla delle "flash floods", le inondazioni improvvise. "Per fare il bagno o camminare nell’alveo di un fiume bisogna conoscere in tempo reale le previsioni meteorologiche – spiega – perché può essere molto veloce il tempo fra l’allarme e il disastro. La piena è assai ravvicinata soprattutto se si tratta di aste fluviali corte: una cosa del genere nel Po non sarebbe accaduta". Quindi informarsi di ogni possibile variazione del tempo: in un periodo di profonda crisi climatica il fiume può diventare un luogo pericoloso più di altre situazioni.

Un precedente dimostra quanto la rapidità del flusso delle acque può essere disastrosa: la tragedia del 20 agosto 2018 quando la piena improvvisa del torrente Raganello nel Parco del Pollino travolse e uccise dieci persone che avevano iniziato la loro escursione in condizioni di tempo normali: bastò poco per trasformare quella gola calabra in un killer naturale di straordinaria potenza. Altri esempi sono le inondazioni delle grotte, il pericolo fra gli speleologi: in questo caso la pioggia avrebbe potuto cadere anche una settimana prima.

Certo qualche domanda sulla manutenzione dei corsi d’acqua ci può stare. "Molto importante è come è fatto l’alveo – ricorda Mario Tozzi –, se gli alberi sono imbragati la velocità del corso sarà maggiore, mentre le sabbie producono meno energia, e quali ostacoli ci sono. Ma attenzione a fare di tutta l’erba un fascio. Certo il fiume deve essere ripulito dai rifiuti, ma guai a togliere dagli argini gli alberi e tutta la vegetazione, che dissipa energia, perché sarebbe ancora più pericoloso. Tagliare i canneti dalle rive dei canali, ad esempio, è sbagliato e infatti più dei fiumi sono proprio questi ultimi a provocare situazioni tragiche per l’uomo e l’ambiente".

Ma ci sono anche altre controindicazioni a un salutare bagno nel fiume o in un lago. Bisogna conoscerli bene, più di quanto si faccia col mare; sapere che cosa si nasconde sul letto, evitare luoghi di sabbie mobili che esistono e dove si formano i mulinelli di corrente, vortici spesso violenti. E poi le rocce sporgenti, contro le quali si rischia di essere trascinati. E ancora il possibile inquinamento. Quindi perizia e attenzione senza mai volere fare una bracciata troppo lunga.

Il problema del dissesto e della sicurezza idrogeologica è comunque di lunga data. Già il Rapporto Polaris del Cnr nel 2016 era chiaro sulle nostre acque interne: "Siamo messi male. I cambiamenti climatici, col livello di piogge in aumento ogni anno, e ambientali, con le costruzioni e l’abusivismo in prossimità di aree a rischio, ci portano a danni ingenti. Le risorse per interventi di prevenzione e messa in sicurezza del territorio sono scarse e i risultati si vedono in caso di inondazione o alluvione". Non sembra essere cambiato molto.