Natisone, Cristian non si trova. Il sindaco: “Oggi l’acqua è più bassa, si esplorano tutti gli angoli del fiume”

Premariacco, 7 giugno 2024 - Cristian Molnar è ancora disperso nelle acque del Natisone, a Premariacco in Friuli, a una settimana esatta dalla tragedia, due giorni fa l’ultimo saluto alle amiche Patrizia Cormos e Bianca Doros, i 3 ragazzi sono stati inghiottiti dalla piena del fiume venerdì pomeriggio.

Natisone, continuano le ricerche di Cristian: la tragedia una settimana fa

"Ci sono angoli ancora da esplorare, legname da spostare. Le ricerche sono ripartite dall’inizio, oggi l’acqua è più bassa e finalmente anche più chiara. Dal ponte in poi è molto impervio”. Lo spiega al telefono il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, che dal primo giorno sta seguendo le operazioni dei soccorritori.

Ricerche senza sosta, dunque. “Da lunedì le ricerche saranno per forza di cose concentrate in ambiti specifici e, dunque, non ci sarà l’attuale mobilitazione. Ciò non significa - ha puntualizzato il sindaco - che non si proseguirà fino a che non sarà restituito Cristian alla propria famiglia“.

L’inchiesta per omicidio colposo dovrà fare chiarezza sui soccorsi. L’elicottero dei vigili del fuoco è partito da Venezia. Anche se tutti, a cominciare dalla procura, ripetono: sono stati seguiti i protocolli.

A domanda, il sindaco osserva: "Come ha già detto il nostro presidente Fedriga, i protocolli si devono poter cambiare se si dimostra che non sono più utili”.