Natisone, indagati 3 vigili del fuoco e un infermiere del 112 per la morte dei ragazzi

Udine, 2 dicembre 2024 – Indagati per la strage del Natisone 3 vigili del fuoco della sala operativa e un infermiere del Numero unico di emergenza 112. Il 31 maggio nel fiume della provincia di Udine morirono Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, travolti dalla piena.

Patrizia Cormos, travolta dalla piena del Natisone e morta con gli amici Bianca Doros e Cristian Molnar

Le indagini della procura di Udine si sono concentrate su coloro che hanno gestito il protocollo di emergenza e non sul personale che è materialmente intervenuto sul posto. Nessuno dei vigili del fuoco che, eroicamente, hanno cercato di salvare i ragazzi, è coinvolto nell’inchiesta.

L’inchiesta della procura è stata aperta per omicidio colposo. Lo aveva anticipato qualche giorno fa l’avvocato Gaetano Laghi, che assiste la famiglia di Cristian Molnar.

Natisone: indagate le sale operative di vigili del fuoco e 112

“Credo – aveva dichiarato detto - sia uno sbocco naturale delle cose, non mi sorprende”.

L’inchiesta, fin dall’inizio, si è incentrata sul fattore tempo, e quindi sulle modalità e sulle tempistiche di chi ha attivato i soccorsi, di chi è intervenuto sul posto e di chi non ha regolamentato in maniera corretta l’accesso al greto del Natisone. Le domande che si fanno famigliari e amici di Cristian, Bianca e Patrizia sono se i tre ragazzi potevano essere salvati e in che modo, e se qualcuno ha commesso degli errori risultati poi fatali per i tre giovani.