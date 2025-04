I ponti chiusi a Torino oggi per il maltempo

Torino, 17 aprile 2025 – Un ciclone mediterraneo sta mettendo a dura prova tutto il Piemonte, con nubifragi e un diffuso rischio alluvionale. E prosegue l'emergenza maltempo anche a Torino: dopo la chiusura alle auto e ai pedoni dei Murazzi per l'innalzamento delle acque del Po, sono stati chiusi anche il ponte Ferdinando di Savoia per il superamento della soglia di guardia dello Stura, il ponte Amedeo VIII di strada Settimo e i ponti Carpanini e Bologna che attraversano la Dora.

Il Comune fa sapere (aggiornamento delle ore 12) che ci sono limitazioni e deviazioni su percorsi alternativi per le linee 8 – 27 – 49 – 93 del trasporto pubblico. La linea 4 è limitata in piazza Derna. La Falchera è collegata con bus da piazza Derna e transito su corso Vercelli . Settimo Torinese rimane collegata a Torino con transiti da viale Puglia – lungo Stura Lazio – viale Ivrea – corso Vercelli. Maggiori informazioni sul sito di Gtt.

Dal Centro operativo comunale della Protezione Civile avvisano i cittadini di evitare di addentrarsi nei parchi cittadini, in particolare quello della Pellerina.

Torino, il livello del Po ai Murazzi (Ansa)

Il colmo di piena del Po sta transitando in queste ore nel tratto piemontese tra Torino e Alessandria con livelli superiori alla terza soglia di criticità (elevata, colore rosso), rende noto Aipo, l'Agenzia interregionale per il "grande fiume" stimando che nelle prossime 24-36 ore il colmo raggiungerà il tratto di Isola S. Antonio-Ponte della Becca a Piacenza. Anche qui i valori attesi sono sopra la terza soglia di criticità e saranno interessate le aree golenali. Aipo raccomanda quindi "la massima prudenza nelle aree prospicienti il fiume e nelle attività di navigazione". Il servizio "di piena" dell'agenzia e le sue strutture territoriali sono operative per monitorare arginature ed opere idrauliche preparandosi nel caso ad intervenire di raccordo con i sistemi di Protezione civile.

Sempre per il maltempo, il collegamento ferroviario del Frejus rimarrà chiuso fino alle 5 della giornata di domani 18 aprile. Da alcuni minuti invece sono stati riaperti i trafori autostradali del Frejus e del Monte Bianco.