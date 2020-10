Napoli, 23 ottobre 2020 - Scontri a Napoli tra manifestanti contrari al coprifuoco e forze dell'ordine tra il lungomare e via Santa Lucia, nei pressi della sede della regione Campania. La protesta contro le misure restrittive decise dal governatore campano De Luca per fronteggiare l'aumento dei contagi è degenerata quando sono partiti lanci di bottiglie e bombe carta verso le forze dell'ordine schierate in assetto anti sommossa.

La risposta degli agenti è stato un lancio di lacrimogeni, con azioni di alleggerimento e cariche. La tensione resta altissima ora che sono passate le 23, inizio del "coprifuoco" previsto da un'ordinanza regionale.

Centinaia di persone si sono radunate stasera in Largo San Giovanni Maggiore, davanti alla sede dell'Università Orientale. La convocazione è avvenuta via social. I manifestanti hanno mostrato uno striscione con la scritta "Tu ci chiudi, tu ci paghi" contro il governatore campano De Luca e il governo Conte, accompagnato da cori di protesta. "A salute è a prima cosa ma senza soldi non si cantano messe", recita un altro grande striscione, poi il corteo si è diretto per le vie del centro.