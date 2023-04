Murdoch ci ripensa: niente quinta volta A 92 anni non si risposa

Rupert Murdoch ci ripensa: non si risposerà per la quinta volta. A sorpresa il tycoon ha annullato il fidanzamento con Ann Lesley Smith (insieme nella foto), annunciato il 20 marzo. I motivi del dietrofront non sono chiari, anche se alcune indiscrezioni riferiscono di una profonda irritazione di Murdoch per l’eccessiva schiettezza dell’ex compagna sulle sue opinioni e posizioni evangeliche. Il matrimonio era in programma alla fine dell’estate. E, come lo stesso tycoon di origini australiane aveva ammesso, sarebbe stato l’ultimo considerato i suoi 92 anni di età. Murdoch e la 66enne Lesley Smith, vedova del cantante country Chester Smith, si sono incontrati nel settembre del 2022, solo un mese dopo che Murdoch aveva divorziato dalla modella Jerry Hall. In gennaio erano stati immortalati alle Barbados, con Murdoch a petto nudo. In febbraio le voci sull’acquisto di una casa a New York da 30 milioni di dollari nella quale avrebbero dovuto vivere. In marzo era poi arrivato il fidanzamento. E ora l’annullamento del tanto atteso matrimonio.