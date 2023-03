Migranti e posti di lavoro, non bastano gli ingressi. Il governo riapre le porte, ma è tensione con la Lega

Roma, 29 marzo 2023 – Entro l’estate, secondo fonti di maggioranza, potrebbe esserci un aggiornamento del “decreto flussi”, con innalzamento da 82 mila a poco più di 100 mila, forse 110 mila, i posti disponibili: deciderà a breve il presidente del Consiglio Meloni, sentiti gli alleati. Ma l’incognita è la Lega che in Senato, nell’iter di conversione del “decreto Cutro“, con 21 emendamenti chiede misure più severe sulla protezione speciale. La linea del partito di Salvini è quella di sempre: non solo nuove regole per la protezione speciale, ma anche "interventi su riduzione o revoca dell’accoglienza e permessi di soggiorno, e aggiornamento del periodo di trattenimento nei Cpr". I senatori meloniani sdrammatizzano: "il voto della maggioranza sarà compatto, ma come per tutti i provvedimenti, andranno avanti le proposte sulle quali c’è condivisione. Le altre saranno ritirate, come sempre". Una posizione generale che sembra nascondere un braccio di ferro in atto e che preannuncia la possibile mediazione del governo. Il decreto è atteso in Aula non prima del 18 aprile e va convertito in legge entro il 9 maggio. Il Click Day per l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia si è mostrato, come previsto, largamente inadeguato a far fronte alle...