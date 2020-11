Roma, 16 novembre 2020 - "Io non ho mai parlato di concertazione. Ho incontrato decine di volte i sindacati, ma non ho mai parlato di concertazione”. Parla così il premier Giuseppe Conte replicando al segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al tavolo del confronto tra governo e sindacati sulla legge di bilancio. Bombardieri aveva criticato l'illustrazione delle misure della legge di bilancio da parte dei ministri sui social prima della riunione con Cgil, Cisl e Uil. "La Uil in passato ha mai scritto una manovra con il governo?", è la domanda rivolta da Conte a Bombardieri.

Il leader della Uil ha trasmesso in diretta Facebook il suo intervento durante l'incontro e anche il premier Conte è finito nella diretta social. "Scusi lei è in diretta sulla sua pagina Facebook?" Ha chiesto Conte. «Sì presidente, l'ho chiarito all'inizio" è stata la risposta del sindacalista. "Non l'ho sentita, ma non abbiamo nulla da nascondere, l'importante è saperlo. D'ora in poi anche noi possiamo fare una diretta streaming..." ha ribattuto Conte.

"Potremo lavorare insieme per una riforma complessiva del Paese. Vi propongo di approfondire il ddl di bilancio per ritrovarci durante l'iter parlamentare. E incontriamoci anche sul Recovery Fund" ha detto Conte nel corso dell'incontro, tendendo la mano ai sindacati in vista dell'iter parlamentare della manovra e del difficile dibattito alla Ue sul Recovery Fund, dopo il 'niet' di Varsavia e Budapest. "Siamo in un periodo in cui si proporranno nuove e diverse disuguaglianze. Un impiegato pubblico oggi, non muovendosi da casa, può esercitare la propria attività con risparmio di tempo e risorse, mentre molte altre categorie - in primis esercizi commerciali e partite Iva - stanno soffrendo veramente".

"La concertazione non è una parolaccia - ha detto durante il meeting Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl - . Oggi dobbiamo appunto decidere quale metodo vogliamo avere. L'accordo che abbiamo fatto nei giorni scorsi sulla cassa covid ed il blocco dei licenziamenti è stato un fatto positivo. Io spero che lei signor Presidente voglia caratterizzare il suo governo con un dialogo sociale costante".

"Non pretendiamo di scrivere insieme le norme, ma di estendere il metodo di confronto usato per il protocollo sulla sicurezza e sui licenziamenti - ha puntualizzato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini -. Ora i nostri margini sono oggettivamente più ristretti rispetto a un incontro che potevamo fare prima. Comunque è importante che il confronto con il Governo possa continuare anche nei prossimi giorni".