Liliana Resinovich, analisi su una bottiglia. Il messaggio dell'amico

Trieste, 3 febbraio 2022 - Liliana Resinovich, il giallo sulla morte della 63enne di Trieste sotto la lente degli investigatori. Oggi gli esperti della polizia scientifica di Padova cercheranno di far 'parlare' gli oggetti ritrovati accanto al cadavere. Ai raggi X i due sacchi neri da rifiuti che coprivano il corpo, ritrovato il 5 gennaio nel parco dell’ex ospedale psichiatrico, in testa buste trasparenti strette alla gola. Sarà analizzata anche una bottiglia di plastica, ritrovata vicino, contenente un liquido.

Omicidio o suicidio?

L’autopsia non ha svelato segni di violenza. L’inchiesta è stata aperta per sequestro di persona. Non ci sono indagati. Solo sospetti, tanti, rilanciati sui media. Mentre la procura continua a lavorare nel più stretto riserbo e tiene aperte entrambe le ipotesi, omicidio e suicidio. Si attende l’esito degli esami tossicologici.

La scomparsa

Liliana Resinovich era sparita da casa la mattina del 14 dicembre. L’ultimo segnale di vita: una telefonata alle 8.22 all’amico Claudio Sterpin, 82 anni, che era stato un suo ex. Il fratello Sergio le aveva inviato un messaggio poco dopo le 9. Ma non aveva avuto risposta. Il marito Sebastiano Visintin aveva presentato denuncia alle 22 di quel giorno.

La lettera dell'amico

Claudio Sterpin ha consegnato a un'amica di Liliana un breve messaggio. "Mi hanno chiesto anche chiarimenti in questura, ma la cosa è semplicissima. Due settimane fa con altri amici carissimi, abbiamo fatto delle congetture su Liliana, come ha fatto tutta l’Italia. Anziché tenerle così, sospese a voce, ho preferito metterle per iscritto. Ma sono due righe, per vedere se abbiamo più o meno indovinato la trama. Non c’è nessun altro segreto. Ai poliziotti ho semplicemente ripetuto questo. La mia opinione personale e di altri amici è che sia stata uccisa. E questa è l'opinione condivisa dalla maggior parte delle persone".