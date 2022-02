Trieste, 11 febbraio 2022 - Liliana Resinovich, il giallo di Trieste è ancora senza soluzione. Mentre trapela che il fratello Sergio, attraverso il suo legale Luigi Fadalti, avrebbe trasmesso una memoria al procuratore Antonio De Nicolo. Il senso della nota: la convinzione dell'uomo che la sorella sia stata uccisa, e che il movente sia economico. Ma nell'inchiesta aperta per sequestro di persona, non risultano al momento indagati.

L'inchiesta

L'autopsia ha consegnato un responso: scompenso cardiaco acuto. La polizia scientifica di mezza Italia è al lavoro, da Padova a Milano, per far parlare gli oggetti ritrovati accanto al cadavere. Tra questi un guanto, una borsa nera con le chiavi di scorta, una bottiglia con del liquido.

Le date della vicenda

Liliana Resinovich era sparita da casa il 14 dicembre, quella mattina il fratello le aveva inviato un messaggio che non aveva avuto risposta. A sera, il marito Sebastiano Visintin aveva presentato denuncia in questura, convinto dai vicini di casa. Il 5 gennaio il cadavere della donna era stato ritrovato nel parco dell'ex ospedale psichiatrico, a un chilometro e mezzo dalla sua abitazione. Le analisi su quei reperti sono ancora in corso. Mentre si aspetta anche l'esito degli esami tossicologici.

Omicidio o suicidio

Gli investigatori sono alla ricerca di tracce: impronte, presenza di altri su quella che ancora non può essere definita scena del crimine, perché non esiste la certezza che Liliana Resinovich sia stata uccisa.

Liliana non sarebbe mai andata via senza lasciare un biglietto o disposizioni a me o a sua nipote, è però la convinzione messa per iscritto dal fratello Sergio. Parole ripetute anche nella trasmissione 'Chi l'ha visto?'. Anche Claudio Sterpin, 82 anni, in gioventù fidanzato di Liliana, oggi legato a lei da un'amicizia affettuosa, nei giorni scorsi aveva consegnato a un'amica comune un breve messaggio. Le sue congetture sulla fine della 63enne, pensionata della Regione Friuli Venezia Giulia. "Due righe, per vedere se abbiamo più o meno indovinato la trama. Non c’è nessun altro segreto", aveva spiegato al telefono. Ripetendo la sua convinzione: Liliana è stata uccisa.

