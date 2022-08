Liliana Resinovich si è suicidata: la perizia della procura chiude il giallo di Trieste

Trieste, 9 agosto 2022 - Liliana Resinovich si è suicidata ed è morta due, tre giorni prima del ritrovamento del corpo, il 5 gennaio scorso nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. A causare la morte sarebbe stata l’asfissia causata dai due sacchetti stretti (non troppo) sulla testa.

Lo riporta la perizia disposta dalla Procura, eseguita da Fulvio Costantinides e dal radiologo Fabio Cavalli, che mette la parola fine alla vicenda, cominciata con la scomparsa della donna, di 63 anni, il 14 dicembre 2021. La perizia non è stata ancora depositata in Procura.

Il corpo di Liliana fu trovato vestito, e il corpo in due sacchi della spazzatura.

Per il marito Sebastiano Visintin resta un mistero: "Sono devastato e mi chiedo, oggi sappiamo che Liliana non è morta subito. Allora mi chiedo, dove è stata per tutti quei giorni? Dicono che è morta per soffocamento, non oltre le 48 da quando è stata ritrovata cadavere". Resta il tormento: "Non riesco a capire, com'è possibile che si sia suicidata?". Per molto tempo lei è stato il sospettato numero uno... "Ma la cosa non mi ha mai ferito". C'è ancora qualcosa da capire o siamo arrivati al punto finale? "Credo che questo sia il punto finale".

Claudio Sterpin , l'amico 82enne che quella mattina del 14 dicembre l'aspettava a casa , è sconvolto: "Non ci credo, Lilly non può essersi suicidata. E poi mi devono spiegare: non ha mangiato, non ha bevuto, non si è cambiata? Così, per venti giorni? Assurdo. Io non ho nessuna voce in capitolo ma mi auguro che sia riesumato il cadavere e fatta una seconda autopsia ".