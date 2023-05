La nostra raccolta fondi L’impegno di Casini e Colombari "Tutti possiamo dare una mano"

di Gabriele Tassi

Il fragore della piena e il rumore di un cuore che batte per l’Emilia-Romagna. Più forte di ogni cataclisma è l’amore per una terra che "ha dato tanto all’Italia", una regione ora trafitta da un’alluvione fatta di morte e di danni, parola di Martina Colombari. C’è anche lei fra i tanti volti che hanno sottoscritto la raccolta fondi del gruppo Monrif (con le sue testate cartacee e online Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!) per dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite in questi giorni. Personaggi dello spettacolo, della politica e del mondo dell’impresa si uniscono per accendere il motore della ripartenza.

La nostra iniziativa per aiutare chi ha perso la casa o molto di più viene sottoscritta anche dal senatore Pier Ferdinando Casini, che promette di donare "una mensilità" del suo stipendio "a chi soffre". E non mancano nemmeno romagnoli doc come il comico Giuseppe Giacobazzi e appunto la riccionese Martina Colombari, così come la fondazione Einaudi. Persone e istituzioni che aggiungono le loro firme al conto istituito dal nostro gruppo editoriale. Nelle ultime ore, anche Piero Barone, cantante del Volo ha rilanciato la campagna, come avevano fatto il Cardinale e presidente Cei Matteo Zuppi, il cantante Cesare Cremonini e l’imprenditore Federico Marchetti, papà del colosso digitale Yoox-Ynap.

Donare non è però una prerogativa dei vip, possono farlo tutti. Si può contribuire tramite bonifico al conto corrente bancario ‘Editoriale Nazionale Srl – Un aiuto per l’Emilia Romagna’ – Iban IT23 M 05387 02411 000003844487. Dall’estero vale lo stesso Iban, ma bisogna aggiungere il codice Bicswift: BPMOIT22XXX. Il conto è aperto alla Bper banca Spa Agenzia 12 di Bologna. I fondi raccolti confluiranno in un conto della Regione Emilia-Romagna e andranno a sostenere la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna per interventi urgenti e assistenza.

"Sono – dice il senatore Casini –, momenti di grande tensione e apprensione. I parlamentari è giusto che assecondino quello che chiedono enti locali e Regione, che incalzino il governo come è doveroso, perché i provvedimenti vanno assunti subito – continua –. Ho pensato di donare una mensilità del mio stipendio di senatore a chi in questo momento soffre. Una goccia nel mare, ma è quello che si può fare subito, concretamente".

Aiuti concreti, come dice Martina Colombari, "per la mia gente che mi vuole bene – sottolinea la showgirl –, e che in questo momento ha tanto bisogno. Tutti possiamo contribuire, perché insieme possiamo fare molto". L’invito a fare la propria parte, arriva anche dal comico Giuseppe Giacobazzi, volto arcinoto per anni del programma Zelig, con il suoi sketch in dialetto romagnolo: "I fondi messi a disposizione potranno dare sollievo e una mano a chi ha veramente perso tutto".

"Delegare allo Stato non basta, tragedie come quella che ha colpito l’Emilia-Romagna presuppongono la mobilitazione dei privati – si aggiunge il Segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi Andrea Cangini -. Perciò, la Fondazione ha aderito convintamente alla raccolta di fondi promossa dal Gruppo Monrif, e invita le associazioni di tutta Italia a fare altrettanto. Un modo per aiutare i cittadini a ricominciare a vivere nel minor tempo possibile".

Si mobilita anche il mondo dello sport con l’adesione alla raccolta fondi regionale. Per il calcio, arriva l’impegno del Bologna, che devolverà metà dell’incasso realizzato dopo la sfida con il Napoli, in programma al Dall’Ara la prossima settimana. Non solo i tifosi potranno anche versare "un contributo" e la cifra ottenuta "sarà personalmente raddoppiata dal Presidente Joey Saputo", annuncia la società. In campo anche la Ferrari, dopo l’annullamento del Gran Premio a Imola, proprio causa alluvione: la casa di Maranello ha donato un milione di euro a favore dell’Emilia-Romagna, la terra dei motori, e della solidarietà.