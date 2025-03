Indice di vivibilità climatica 2024, le città con il clima migliore: Cagliari prima

Roma, 20 marzo 2025 - Cagliari è la città dove nel 2024 c’è stato il clima migliore, seguita da Napoli e Salerno. Brindisi e Agrigento nelle due posizioni successive. È il responso della quarta edizione dell'Indice di vivibilità climatica del Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it che ha preso in considerazione i capoluoghi di provincia italiani. "Le città del Sud sul mare hanno beneficiato della brezza estiva e di pochi giorni di pioggia - spiega sul Corriere della Sera Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it -. Il Nord è stato penalizzato dagli eventi estremi e dalle abbondanti precipitazioni. L'eccesso di caldo estivo ha fatto precipitare nella classifica le città della Pianura Padana, con Brescia in ultima posizione. Le grandinate e alluvioni, inoltre, hanno molto penalizzato il risultato del Nord".

Per ognuno dei capoluoghi di provincia sono stati confrontati 17 parametri, ora dopo ora, giorno per giorno, a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, anche grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. In tutto sono stati analizzati oltre 402 milioni di dati.

Ultima in classifica è Brescia, al 108esimo posto, mentre Milano si ferma al 91esimo (111 gli acquazzoni nel 2024). Anche Firenze se la passa malissimo, al 93esimo, con caldo africano e tantissime notti tropicali in estate e 30 giorni di piogge intense. Va un po’ meglio per Roma, al 68esimo gradino. Sorprendentemente Bologna scala la classifica e guadagna la 30esima posizione mentre Bergamo è 29esima, complici i colli sopra la città per la prima e le Orobie per la seconda, che è la città migliore in Lombardia.

"Al Nord è stato un anno estremamente umido, a Milano ci sono state 111 giornate di pioggia con il 58% di precipitazioni in più. Da febbraio a metà aprile sono caduti 420 millimetri di pioggia, record dal 1776", illustra Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it. Il dato delle regioni settentrionali è interessante perché il 2022 fu estremamente siccitoso. Si è passati in breve tempo da un anno con 400 mm di pioggia a uno con 1.600 mm. Poi c'è qualche dato inaspettato. Cremona e Reggio Calabria: la città lombarda è al primo posto per il caldo africano con 58 giorni. A Reggio, invece, si sono registrati 129 notti tropicali, cioè con temperature mai sotto i 20 gradi. (ANSA).