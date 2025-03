“La primavera è un miraggio”. L’esperto: pioggia fino a fine marzo, tutta Italia sotto l’acqua

Roma, 19 marzo 2025 - E’ ancora presto per chiamarla primavera. Come spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, non si intravede all’orizzonte, dal punto di vista delle previsioni meteo, una fase stabile duratura e andremo avanti con la pioggia – intervallata da brevi pause asciutte – probabilmente fino alla fine del mese.

Ferrara, in verità anche con il sole è piuttosto freddino….

"Certo, la pausa anticiclonica in corso significa che il tempo è stabile e soleggiato, ma il risveglio è molto freddo perché da ieri è arrivata aria fredda dai Balcani, che ha fatto abbassare bruscamente le minime”.

E ne avremo ancora per quanto?

"Farà freddo anche domattina ma non come oggi, le temperature risalgono già da oggi e soprattutto da domani in tutta Italia”.

E’ presto però per cantar vittoria…

"Assolutamente sì, anzi, da venerdì il maltempo, con una nuova vasta perturbazione atlantica, torneranno prima al Nordovest, in Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta ed entro sera nella Lombardia occidentale. Da sabato il maltempo raggiungerà anche il resto del Nord con progressivo coinvolgimento anche del Centro dove avremo piogge e temporali localmente di forte intensità (in particolare su Nordest, alta Toscana e Levante Ligure). Al Sud le precipitazioni dovrebbero arrivare domenica, ma meno intense e localizzate rispetto al Centronord”.

(L’intervista prosegue sotto)

E’ previsto però un rialzo termico?

"Al Nord caleranno le massime, ma non farà particolarmente freddo. Infatti la neve sulle Alpi farà la sua comparsa a quote medie, dai 1200-1500 metri. Al Centrosud è previsto un ulteriore rialzo con forti venti di scirocco, poi domenica le temperature si abbasseranno quando arriveranno i rovesci”.

Domani sarà un equinozio di primavera atipico o in linea con gli anni passati?

“Sarà un equinozio soleggiato, con clima diurno gradevole e freddo al mattino. Non ci sarà una differenza particolare con gli anni passati perché marzo è sempre un mese di transizione, mediamente siamo lì, anche se le minime saranno un po’ più fredde”.

Insomma, all’orizzonte si vede la primavera mite o soleggiata che tutti ci aspettiamo o dobbiamo aspettare ancora a lungo?

“Per ora non si intravede, questa del prossimo weekend sarà la prima di una nuova serie di perturbazioni che dureranno per buona parte della prossima settimana. Non si intravede ancora una fase stabile duratura, un robusto campo di alta pressione, è probabile che fino a fine mese andremo avanti così: frequenti perturbazioni intervallate da fasi asciutte, ma non fasi lunghe e stabili anticicloniche”.

Dovremo avere ancora paura per alluvioni e inondazioni?

"Non si escludono fenomeni intensi sul medio versante tirrenico, ma è ancora presto per dare un quadro chiaro. Si prevedono al momento piogge e temporali da Nord a Sud, alternate a brevi fasi stabili, con diversi saliscendi termici, ma è presto per dire quanta pioggia cadrà”.