Indi Gregory, Pillon: “Sta lottando, i genitori vorrebbero soluzioni diverse”

Roma, 12 novembre 2023 – Indy Gregory “ieri dopo l’estubazione ha smesso di respirare. Poi la piccola guerriera si è ripresa e sta lottando, assistita con amore e coraggio da mamma e papà. Durante la notte ha avuto stress e affaticamento. I genitori vorrebbero soluzioni diverse. Preghiamo e lavoriamo”.

Lo scrive su X Simone Pillon, il legale che ha seguito in Italia la famiglia della bambina inglese, che il 6 novembre ha avuto la cittadinanza italiana. Ieri la Gran Bretagna ha deciso di staccare la spina.

“Non comprendiamo la decisione – ha dichiarato il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi -, contro il volere dei genitori e sapendo che un altro ospedale si era proposto per curarla con terapie sperimentali. Una scelta discutibile e incomprensibile per chi considera la vita un valore assoluto da difendere”. Si era offerto il Bambin Gesù, “uno deimigliori ospedali pediatrici al mondo", ha scritto sui social Eugenia Roccella, ministro della Famiglia. Che in un’intervista al Corriere della Sera si è detta convinta che il punto fondamentale della vicenda è “la libertà di cura. E il concetto della second opinion. Quello che chiedevano i genitori di Indi era questo, poter avere un altro parere medico e di poter scegliere il percorso di cura”.

