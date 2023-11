Eutanasia, Consiglio dei ministri lampo: conferita la cittadinanza a Indi Gregory mezz’ora prima che a Londra stacchino la spina

Roma, 6 novembre 2023 – É stato un Consiglio dei ministri lampo, concluso in pochi minuti, quello convocato d'urgenza oggi alle 14.15, e che ha conferito la cittadinanza italiana a Indi Gregory, una neonata inglese di 8 mesi gravemente malata per una patologia mitocondriale giudicata incurabile. L'Alta corte di Londra nei giorni scorsi ha autorizzato i medici a interrompere oggi i trattamenti per il supporto vitale, rigettando la richiesta dei genitori. Con la cittadinanza, in una corsa contro il tempo, si punta a trasferire in Italia la piccola e di farla ricoverare all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma prima che, alle 15 italiane, venga staccata la spina.

La corsa contro il tempo

Corsa contro il tempo per Indi Gregory, la bambina inglese di 8 mesi nata con una grave malattia mitocondriale. La cittadinanza italiana le consentirebbe di lasciare il Queen's Medical Centre (Qmc) dell'Università di Nottingham, dove stando alla recente decisione di un tribunale inglese le saranno staccate le macchine che la tengono in vita. Indi ha un grave disturbo neuro-metabolico che compromette seriamente la sua aspettativa e qualità di vita. Per le malattie mitocondriali non esiste una cura e per alcune mutazioni ultra-rare e gravi come quella di Indi, non sono disponibili terapie in grado di rallentare il decorso della malattia. I medici britannici, ricorda l'associazione Mitocon, sostengono che le terapie che Indi riceve le provocano dolore inutile, dunque, "nel suo migliore interesse", i giudici hanno autorizzato l'ospedale di Nottingham a sospendere le terapie e i supporti vitali come la ventilazione assistita.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui