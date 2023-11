Indi Gregory, alle 12 i medici staccano la spina. I genitori hanno perso la battaglia per tenere la bimba in vita

Londra, 11 novembre 2023 – Le macchine saranno spente fra poco. Dalle 12 di oggi Indi Gregory non avrà più i tubi che entrano nel suo corpicino di 8 mesi con i trattamenti che la alimentano e la supportano nella respirazione. In definitiva, che la tengono in vita. Così hanno voluto i medici dell’ospedale Queen Medical Center di Nottingham, sostenuti dal tribunale a cui più volte si sono appellati i genitori della piccola paziente britannica che fino all’ultimo non si sono arresi. Per i camici bianchi del prestigioso ospedale britannico, continuare con il supporto vitale alla bimba, affetta da un grave disturbo mitocondriale giudicato inguaribile, è accanimento terapeutico, Indi non ne ha nessun giovamento, anzi. Le cure palliative le causano solo dolore. Un’opinione accolta come legittima dai giudici inglesi, che prima hanno autorizzato i medici a staccare la spina, poi hanno più volte rigettato le istanze di appello della famiglia Gregory. Come ultimo tentativo, Claire e Dean Gregory hanno provato anche a trasferire la loro bimba in Italia, a Roma, dove il Bambino Gesù l’avrebbe accolta, assistendola fino alla fine. Giorni fa il governo Meloni ha concesso alla neonata, in un consiglio dei ministri convocato di urgenza, la cittadinanza italiana, con la convinzione di facilitare l’iter giuridico e burocratico. Ma così non è stato.

L’ultima sentenza è arrivata due giorni fa: il giudice ha confermato lo stop al supporto vitale.

Così, il tempo dei ricorsi è finito. Non ci sono altre chance e i macchinari che tengono in vita la piccola verranno staccati alle 12 (ora italiana). Lo ha fatto sapere l'avvocato Simone Pillon che, insieme al portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus Jacopo Coghe, sta seguendo gli sviluppi del lato italiano della vicenda, in contatto con i legali inglesi e la famiglia della piccola. Non si sa quanto Indi potrà sopravvivere senza il sostegno. Ore, forse giorni?.

Per Coghe, “la decisione dei giudici inglesi di procedere, nonostante la possibilità dell'ospedale Bambino Gesù di Roma di assicurarle le migliori terapie palliative e nonostante il conferimento della cittadinanza italiana, è una sconfitta per l'umanità, per la medicina, per la scienza e per la civiltà occidentale”.