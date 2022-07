Incendio Carso, allarme a Monfalcone: "Non uscite di casa". Lucca, Massarosa: 200 evacuati

Trieste, 20 luglio 2022 - L'incendio divampato ieri nell'area del Carso, in Friuli, ha bloccato i lavori nel grande impianto Fincantieri di Monfalcone, Gorizia, costringendo il Gruppo a lasciare a casa circa tremila persone tra dipendenti diretti, e quelli delle ditte dell'indotto, mettendoli in Cassa integrazione ordinaria. "Se potete non uscite di casa" è l'appello lanciato ai cittadini sui social già alle 7.30 da Anna Maria Cisint, sindaca di Monfalcone: il fumo sta rendendo l'aria non respirabile, e sono stati annullati il mercato e le attività all'aperto dei centri estivi.

Ma è emergenza roghi in varie zone d'Italia, a partire dalla Versilia (Lucca), dove a causa dell'incendio partito lunedì dalle colline della frazione di Bozzano, nel comune di Massarosa, sono già 200 le persone evacuate dalla zona. I Vigili del Fuoco hanno lottato con le fiamme tutta la notte, ma con il vento i fronti del fuoco hanno mutato direzione, rafforzandosi in direzione nord - nord est, direzione Gualdo e in direzione Fibbialla.

#Lucca, #incendio boschivo a Massarosa: nella notte oltre 100 #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento, dal mattino in azione 4 Canadair e un elicottero. Evacuate per precauzione 500 persone. Nella clip la ricognizione dei droni con termocamera [#20luglio 8:00] pic.twitter.com/j6kJQNbbcv — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 20, 2022

Ieri gli incendi avevano provocato molti danni e diversi disagi, come ai treni con le fiamme vicino ai binari, e stop per due ore alla circolazione fra Chiusi e Orvieto sulla linea Alta Velocità Firenze - Roma. Poi il blackout a Trieste e il caos sull'A4 con gli automobilisti bloccati e le fiamme arrivate fino alla Barriera autostradale del Lisert.

