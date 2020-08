Roma, 20 agosto 2020 - Non c'è pace per la scuola italiana alle prese con unn problematico ritorno in aula previsto per il 14 settembre. L'emergenza Coronavirus non è superata, le linee guida ancora mancano e oggi arrivano anche le affermazioni di Walter Ricciardi, professore di Igiene dell'Università Cattolica e consulente del Ministero della salute, che durante la trasmissione Agorà Estate su Rai 3 ha detto: che le prossime elezioni e anche la riapertura delle scuole possono "essere a rischio" "se la circolazione del virus riaumenta".

"Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata. Da noi si è rialzata poco. Ma in altri Paesi come la Spagna e la Croazia si è rialzata moltissimo. Ecco, in quei paesi oggi non si potrebbe votare", dice Ricciardi. E aggiunge: "In Italia ancora si può votare. E a maggior ragione si potrà votare se tutte le fasce di età, specie quella tra i 20 e i 40 anni, rimodificano positivamente i propri comportamenti. Se questo viene fatto sicuramente si potrà andare a votare e riprendere la scuola. Se invece questo non succede e la circolazione del virus riaumenta ci troveremo nelle condizioni, come in altri Paesi, in cui queste attività sono messe a rischio. Speriamo di no".