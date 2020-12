Roma, 8 dicembre 2020 - A fare il punto sull'andamento dell'epidemia da Covid in Italia è oggi il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, che sottolinea: "Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 14.442 positivi, con un rapporto di poco al di sotto del 10%. C'è una tendenza a una lieve diminuzione ma non particolarmente veloce o accentuata, ma rimane elevato il numero dei decessi".

Insomma, il calo dei contagi non corre veloce come tutti speravamo. Tanto che lo stesso Rezza avverte: "Dobbiamo continuare con le misure prese e implementarle: appena le allentiamo, la curva dei nuovi casi risale".

Crisanti: "Terza ondata certa. In Italia sarà record di morti"

Covid in Italia: il bollettino dell'8 dicembre

Quanto agli ingressi in terapia intensiva, l'epidemiologo sottolinea che "resta ancora molto elevato il numero degli ingressi in terapia intensiva, che saranno gli ultimi indicatore a scendere". "Abbiamo una diminuzione sensibile delle ospedalizzazioni in area medica - ha aggiunto Rezza - e di contagi in alcune regioni, come Lombardia e Toscana, mentre al Sud restano ancora elevati i contagi in Puglia e Sicilia". Per Rezza, dunque, alla discesa dell'indice Rt "è corrisposta una discesa di nuovi contagi ma serve ancora prudenza per evitare di far ripartire la curva come è successo in estate".

La raccomandazione: aerare la casa

"Negli ambienti domestici abbiamo una scarsa attenzione ai ricambi dell'aria e questo può rappresentare un elemento di criticità per la diffusione delle particelle virali di sarsCov2", sottolinea Gaetano Settimo, del Dipartimento Ambiente e Salute dell'Iss, alla conferenza stampa sull'analisi della situazione epidemiologica. E insiste: "La qualità dell'aria degli ambienti indoor è un elemento di criticità per la diffusione delle particelle virali. Il ricambio d'aria di tutti gli ambienti chiusi è fondamentale".

Anche Rezza sottolinea: "Il ricambio dell'aria è molto importante: laddove c'è ricambio d'aria c'è minore probabilità di diffusione dell'infezione da SarsCov2. È assolutamente importante non fare ristagnare l'aria".