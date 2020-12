Roma, 8 dicembre 2020 - Attesa per i nuovi dati sull'andamento del Coronavirus in Italia diffusi dal bollettino del ministero della Salute. La curva dei contagi segna un rallentamento (ieri i nuovi casi erano 18.887), anche se resta ancora alto il numero dei morti. Oggi si registrano altri quattro decessi tra i medici impegnati nella lotta al Covid (il totale è ora di 237). "La terza ondata è una certezza. Siamo in una situazione grave stabile, ci attende un inverno preoccupante", avverte il professore Andrea Crisanti dell'università di Padova. E proprio per prevenire la terza ondata in Germania il governo di Angela Merkel starebbe pensando a un lockdown più duro dopo Natale, mentre in Gran Bretagna è partita la vaccinazione con il siero della Pfizer-Biontech. Nel nostro Paese le prime dosi dovrebbero invece arrivare il 26 gennaio, mentre è allo studio un'app che segua tutto il percorso di vaccinazione (dalla prenotazione fino all'avviso per i richiami) e funga da registro dei vaccinati. Intanto da noi tiene banco la questione spostamenti tra Comuni per il periodo delle festività.

Il bollettino dell'8 dicembre

News dalle regioni / Veneto

Nuovo balzo nel numero dei contagiati in Veneto: nelle ultime 24 il bollettino della Regione ne conteggia 3.145 di nuovi. I casi attualmente positivi sono 79.748. I morti rispetto a ieri sono 113 in più. Il dato complessivo è di 4.374 morti da inizio pandemia.

Toscana

In Toscana si registano 428 casi in più rispetto a ieri, per un totale di 109.418 i casi di positività. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,1% e raggiungono quota 80.461 (73,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.661.394, 8.110 in più rispetto a ieri, di cui il 5,3% positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.024, -7,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.588 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 253 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 35 nuovi decessi: 17 uomini e 18 donne con un'età media di 82,7 anni. L'età media dei 428 casi odierni è di 48 anni circa.

Lazio

Nel Lazio su quasi 17mila tamponi (1.019 in più di ieri) si registrano 1.501 casi positivi (129 in più), 33 decessi (13 in meno) e 973 guariti. "Calano i ricoveri, le terapie intensive, le vittime e Roma rimane al di sotto dei 900 casi", spiega l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, che invita a "mantenere il rigore per continuare ad abbassare la curva".

Puglia

In Puglia su 9.646 test anti Covid sono stati registrati 915 nuovi casi positivi, di cui 215 in provincia di Bari. Ci sono anche 23 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 853.140 test, 17.186 sono i pazienti guariti, 47.312 sono invece i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 66.257.

Le altre regioni

Sono 293 i nuovi positivi identitificati nelle Marche nelle ultime 24 ore su un totale di 3.510 tamponi: i sintomatici sono 41. In Basilicata sono 61 i nuovi contagi al Covid in Basilicata dall'analisi di 1.034 tamponi e si registra anche un altro decesso. In Abruzzo i nuovi casi sono 312 (di età compresa tra 2 e 104 anni) su 3.957 tamponi, mentre le nuove vittime sono 5 (il totale sale quindi a 994). In Sardegna ci sono 226, nuovi contagiati, quattro nuovi decessi, 616 attualmente ricoverati (-3) e 62 (-2) pazienti in terapia intensiva.