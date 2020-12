Roma, 7 dicembre 2020 - E' il primo appuntamento della settimana con il bollettino del ministero della Salute che aggiorna i dati sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia (nuovi contagi, ricoveri, morti, terapie intensive). E' prevedibile che come avviene ogni lunedì, il numero dei nuovi positivi sia più basso per via del minor numero di tamponi che vengono processati la domenica (per un raffronto qui il bollettino di lunedì scorso 30 novembre). Comunque importante sarà verificare la curva dei contagi (qui il bollettino di ieri 6 dicembre) con il rapporto positivi-tamponi e l'impatto sul sistema ospedaliero.

Oggi la giornata si è aperta con il severo monito del professor Massimo Galli, primario di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano: "Attenti all'esodo di Natale. Non ripetiamo gli errori dell'estate: 20mila morti potevano essere evitati". E il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi: "Siamo in piena seconda ondata. Dicembre e gennaio saranno terribili". E a proposito di Natale si attendono le Faq specifiche del governo sugli spostamenti per le feste.

Nuova ordinanza in Molise: zona gialla "rafforzata". Nuova ordinanza in vigore fino al 7 gennaio: dad per tutti gli studenti e utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico vietato per motivi diversi da esigenze di lavoro, salute o di comprovata necessità.

Sul fronte dei vaccini, il virologo Massimo Clementi invita il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a vaccinarsi per primo come fanno in Inghilterra la regina Elisabetta e il principe consorte Filippo. Intanto il governatore del Veneto, Luca Zaia, annuncia il progetto del Veneto diczamoionare tutta la popolazione.

Le regioni / Veneto

ll Veneto registra 2.550 contagi nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale degli infetti a 167.799 dall'inizio dell'epidemia, e 51 vittime, per un numero complessivo di 4.261 morti (tra ospedali e case di riposo). Sale la pressione sugli ospedali, con 2.775 malati ricoverati in area medica (33), e 340 in terapia intensiva (+6). I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 78.301, contro 76.804 di ieri (+1.497).

Toscana

In Toscana i casi di positività registrati dall'inizio dell'emegenza a febbraio, oggi raggiungono quota 108.990, 593 in più rispetto a ieri. Oggi si registrano 31 nuovi decessi: 16 uomini e 15 donne con un'età media di 82,6 anni. La Toscana si trova al 10 posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 2.922 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 2.864 x100.000, dato di ieri).

Marche

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 145 nuovi casi, il 27,7% rispetto ai 524 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi: numeri in calo rispetto al giorno precedente, quando erano stati accertati 443 casi, il 25,8% dei 1.718 test effettuati. Dieci i nuovi morti.

Le altre regioni

In Basilicata oggi si registrano 115 nuovi casi e 5 decessi. In Alto Adige 115 nuovi contagiati su 287 nuovi tamponi.

