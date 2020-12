Roma, 9 dicembre 2020 - Il bollettino quotidiano del ministero della Salute con l'aggiornamento dei dati sull'epidemia di Coronavirus in Italia (nuovi contagi, morti, ricoveri, guariti) dovrà fornirci la conferma che la curva del contagio Covid sta, sia pur molto lentamente, calando (qui i dati del bollettino di ieri 8 dicembre).

Per quanto riguarda la maoppa colorata dell'Italia (zona gialla, arancione e rossa), il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato che la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla da domenica.

Oggi sul fronte del vaccino c'è da registrare una notizia importante che viene dall'Inghilterra, battistrada europeo della campagna di vacccinazione: l'Agenzia di controllo dei farmaci ha raccomandato lo stop del vaccino anti-Covid a chi ha avuto "significative reazioni allergiche". Questo perché nella prima gioranata di vaccinazioni si sono verificati due casi di reazioni allergiche.

A Milano uno studio della Statale ha dimostrato che il Covid era già presente in novembre in un bimbo di 4 anni che non stava bene. Mentre in Sicilia primo trapianto di fegato da donatore positivo.

All'estero altri dati pessimi dagli Stati Uniti: 215mila nuovi casi e 2.500 morti. In Europa nell'ultima settimana è stato registrato il 37% di tutti i casi. E In Germania è record di morti in un giorno: 568.

Le regioni 7/ Veneto

Sono 2.427 i nuovi contagi scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore, 173.371 dall'inizio dell'emergenza. Ricoverate ad oggi 3.161 persone delle quali 319 in terapia intensiva. Ventinove i decessi registrati nelle ultime 24 ore per un totale 4.403 decessi dal 21 febbraio ad oggi.

Toscana

In Toscana sono 505 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 109.923 unità. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi si registrano 24 nuovi decessi: 8 uomini e 16 donne con un'età media di 84,4 anni.

Marche

Sono stati 2087 i tamponi testati nelle ultime 24 ore nelle Marche. 229 i positivi: 38 in provincia di Macerata, 76 in provincia di Ancona, 83 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Fermo, 20 in provincia di Ascoli Piceno e 8 da fuori regione.

Abruzzo

Sono complessivamente 30974 i casi in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 264 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 95 anni). I nuovi decessi sono 9.

Le altre regioni

In Basilicata 35 nuovi positivi e 2 morti. In Alto Adige 270 nuovi casi e 10 morti. In Friuli Venezia Giulia 633 casi e 30 morti. In Val d'Aosta 17 nuovi contagi e 4 morti.

Le altre notizie di oggi

