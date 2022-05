Covid oggi: i contagi del 14 maggio. Il bollettino dell'Italia e delle regioni

Roma, 14 maggio 2022 - Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid risulta pari al 5,8%, in aumento rispetto alla settimana precedente (5%), ma il numero di ospedalizzazioni è in diminuzione. Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva, mentre c'è un leggero aumento i decessi. È questo il quadro che emerge dal report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sull'andamento dell'epidemia in Italia. In attesa del bollettino di oggi del ministero della Salute (qui tutti i dati del 13 maggio).

Per il ministro Roberto Speranza "siamo ancora dentro una battaglia. Abbiamo però strumenti nuovi e una nuova capacità di rispondere a questa fase non facile che abbiamo dovuto insieme affrontare". Intanto nel nostro Paese bisognerà continuare a indossare la mascherina sui voli aerei, perché l'ordinanza anti-Covid in vigore prevede che l'obbligo di protezione sui mezzi di trasporto permanga fino al 15 giugno.

Guardando fuori dai nostri confini preoccupa la situazione in Corea del Nord, dove sono stati segnalati 174mila contagi e 21 decessi per Coronavirus. Il leader Kim Jong-un ha presieduto una riunione del Politburo, definendo il virus "un grande tumulto dalla fondazione del Paese".

Sono 4.430 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 26.082 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 16,98%, sostanzialmente stabile rispetto al 17,27 di ieri. Due le nuove vittime, di cui una nelle ultime 48 ore e l'altra risalente ai giorni scorsi. Migliora la situazione sul versante ospedaliero: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 36 (-1) mentre quelli in degenza registrano un netto calo (-42) e scendono a quota 573.

In Veneto sono stati registrati 3.464 (-150) nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 1.723.410 infetti. Si segnalano poi 7 vittime, che porta il totale dei decessi ba 14.584. Scende ulteriormente il numero attuale dei pazienti positivi, che sono 51.242, 1.026 in meno di ieri. Negli ospedale diminuiscono i ricoveri in area medica, che sono 746 (-14), e aumentano di poco (+1) quelli in terapia intensiva, che sono 46.

Nel Lazio si registrano 3.394 nuovipositivi (-37) su un totale di 24.378 tamponi (5.362 molecolari e 19.016 tamponi antigenici). Sono invece 5 i decessi (-2), 809 i ricoverati (-11), 48 le terapie intensive (-3) e +3.898 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,9%. I casi a Roma città sono a quota 1.800. Le persone attualmente positive sono 145.059, di cui 144.202 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.379.038, i morti 11.229, su un totale di 1.535.326 casi esaminati.

In Puglia si registrano altri 2.296 casi su 16.732 test (incidenza del 13,7%) e sette decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 799, nella provincia Bat 147, in provincia di Brindisi 223, in quella di Foggia 260, nel Leccese 494, nel Tarantino 345. Sono residenti fuori regione altre 20 persone risultate positive in Puglia nelle ultime 24 ore. Scendono sotto quota 90mila gli attualmente positivi: sono 89.769 e di questi 470 sono ricoverati in area non critica (ieri 483) e 25 in terapia intensiva (ieri 23).

In Toscana sono 2.091 i nuovi contagi, che portano il totale a 1.128.613 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Gli attualmente positivi sono oggi 40.586. I ricoverati sono 432 (58 in meno rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (1 in più). infine si registrano 4 morti.

In Sardegna si registrano oggi 1.134 ulteriori casi di Covid (di cui 961 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6073 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 ( - 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 241 ( - 15 ). 24113 sono i casi di isolamento domiciliare ( + 188 ). Si registrano 2 decessi: una donna di 94 anni e un uomo di 88, residenti in provincia di Oristano.

In Calabria, a fronte di 6.299 tamponi, sono stati individuati 1.084 nuovi positivi. Si registrano 5 decessi che portano il totale a 2.553. Sono 11 i ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto ad ieri. Quelli in reparto scendono di 5 unità (200).

In Umbria i nuovi contagi accertati sono 647, i guariti 907 e i ricoverati 209 (5 in terapia intensiva). In Alto Adige si registra un decesso e 279 nuovi casi, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 3.219, i nuovi guariti 315 e 41 i ricoverati (nessun in terapia intensiva).