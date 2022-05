Covid Campania oggi, i dati del 13 maggio. Curva in discesa, meno positivi nelle province

Articolo : Covid Campania oggi, il bollettino del 12 maggio. Incidenza in calo: -28% in una settimana

Napoli, 13 maggio 2022 – Migliora anche oggi la situazione dei contagi in Campania, dove nele ultime 24 ore sono emersi un migliaio di casi in meno. Sono 149.122 gli attuali positivi in tutte le province, 1.632 in meno rispetto a ieri, di cui 3.653 nuovi casi su 21.153 tamponi: 3.356 sono risultati positivi al tampone all'antigenico e 297 al molecolare. Sono 6 i decessi riportati oggi dal bollettino regionale, 5 nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Diminuiscono anche i ricoverati in area medica, che oggi sono 615 (-18), mentre i pazienti in terapia intensiva crescono a 51 (+16). Sono +5.279 i campania risultati guariti nelle ultime 24 ore, che portano il totale degli ultimi due anni a 1.504.508.

La situazione in Italia

Tra le regioni, il maggior numero di casi si registra in Lombardia (5.347), a seguire Campania (3.653) ed Emilia Romagna (3.528). Sono 1.007.863 le persone attualmente positive al Covid in Italia, 10.820 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.993.813 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.091. I dimessi e i guariti sono 15.820.859, con un incremento di 49.734 rispetto a ieri. La fotografia dei contagi in tempo reale.

Oggi nelle province

L’area metropolitana di Napoli è la zona continua ad avere il più alto numero di casi: oggi sono 1.592 e portano a superare i 909mila contagiati nel bilancio degli ultimi due anni. Rispetto al Napoletano, sono quasi la metà i casi a Salerno: lo storico della pandemia parla di quasi 295mila contagi, mentre oggi sono 917 i positivi riscontrati dall’analisi dei test. Nelle ultime 24 ore, a Caserta sono emersi 566 positivi: sfiora la quota dei 260mila casi dal febbraio 2022 ad oggi.

Fanalini di coda nella lista dei contagi sono ancora Avellino, con 350 nuovi contagi e un conto complessivo dei malati e dei guariti che supera la quota dei 103mila residenti in due anni, e Benevento che oggi ha invece registrato 198 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 65mila casi in tutto.