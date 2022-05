Covid, Corea del Nord e lockdown: 21 morti. Kim: grande tumulto. E indossa la mascherina

Pyongyang, 14 maggio 2022 - Covid in Corea del Nord e lockdown: il Paese di Kim Jong-un ha riportato altri 21 decessi per il virus - dopo i sei comunicati ieri - e ulteriori 174.400 persone "in stato febbrile" a livello nazionale, segnalando uno scenario in peggioramento: la Kcna ha rilasciato i dati aggiornati della crisi pandemica dopo che il leader ha presieduto una riunione mattutina del Politburo, definendo il Coronavirus "un grande tumulto dalla fondazione del Paese".

Numeri choc

Un totale di 524.440 persone ha mostrato sintomi di febbre tra fine aprile e il 13 maggio, secondo la Kcna, di cui 243.630 guarite e circa 280.810 in cura. Giovedì lo Stato eremita ha ufficializzato il primo focolaio in oltre due anni di pandemia.

Kim: "Un grande tumulto"

Nella sessione del Politburo - Kim Jong-un per la prima volta ha indossato la mascherina - sono state principalmente discusse le modalità per la rapida fornitura e la distribuzione di materiale medico destinato ad affrontare l’emergenza per "ridurre al minimo le perdite di vite umane", ha precisato la Kcna, secondo cui Kim è stato informato sulla situazione dallo staff del quartier generale statale per la prevenzione delle epidemie.

La situazione è stata descritta come "un grande tumulto dalla fondazione del Paese", ma il leader ha esortato tutte le autorità competenti a guardare alle misure di controllo del Coronavirus "di successo" adottate da altri Paesi, inclusa la Cina che è l’alleato storico dello Stato eremita.

Lo Stato senza vaccinati

La Corea del Nord ha un sistema sanitario quasi inesistente, tra i peggiori al mondo, con la carenza cronica di medicinali e attrezzature essenziali. Senza vaccini contro il Covid, farmaci antivirali o capacità di test di massa, la Corea del Nord avrà gravi difficoltà a gestire un’epidemia di massa.

La Cina come esempio

La Cina, l’unica grande economia al mondo a mantenere una politica zero-Covid, sta attualmente combattendo contro più focolai di variante Omicron, in particolare a Shanghai i cui 26 milioni di residenti sono sottoposti a lockdown o fortissime restrizioni dalla fine di marzo. La Corea del Nord ha rifiutato le offerte di vaccini anti-Covid da Cina, Russia e dal programma Covax dell’Organizzazione mondiale della sanità. Pechino, nel frattempo, ha rinnovato la sua disponibilità ad fornire aiuti a Pyongyang, così come la Corea del Sud che, a sorpresa, ha offerto l’invio di vaccini e altro materiale sanitario.

Reattore nucleare

Nonostante la crisi del Covid-19, le nuove immagini satellitari hanno indicato che Pyongyang ha ripreso la costruzione di un reattore nucleare a lungo inattivo che gli esperti stimano circa 10 volte più grande di quello esistente a Yongbyon, mentre venerdì Seul ha lanciato l’allarme perché il Nord "sembra pronto per un nuovo test" atomico al sito di Punggye-ri.