Covid oggi in Italia: dati in diretta. Il bollettino del 13 maggio

Roma, 13 maggio 2022 - In attesa del bollettino Covid di oggi del ministero della Salute sull'andamento del Coronavirus in Italia, ieri, 13 maggio, sono emersi poco meno di 40mila nuovi casi a fronte di 268mila tamponi. Le vittime sono state 130, in aumento rispetto al giorno precedente.

Intanto il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) riporta una diminuzione dell'incidenza a livello nazionale: 458 casi ogni 100.000 abitanti (6-12 maggio) contro 559 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente (29 aprile-5 maggio). Il valore più elevato si registra in Abruzzo con 766,9 casi per 100mila abitanti; Molise con 621,8 e Umbria con 602,8. L'Rt, invece, calcolato sui casi sintomatici nel periodo 20 aprile-3 maggio è stato pari a 0,96 (range 0,89-1,01), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente. Sul fronte ospedaliero prosegue il calo del tasso di occupazione nazionale: in terapia intensiva si è attestato al 3,4% il 12 maggio contro il 3,7% del 5 maggio; in area medica scende dal 14,5% al 12,6%. Nessuna Regione/PA è classificata a rischio alto; tre Regioni sono classificate a rischio moderato, di cui due per molteplici allerte di resilienza; le restanti Regioni/PPAA sono classificate a rischio basso. Tredici Regioni/PPAA riportano almeno una singola allerta di resilienza, due Regioni ne riportano molteplici.

Continua il calo dei casi di Covid-19 in Veneto. Il report quotidiano della Regione parla di 3.614 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Scende anche il totale dei ricoveri con 15 dismissioni nelle aree mediche e due nuovi ingressi nelle terapie intensive. Quattro i decessi.

Nel Lazio sono 3.431 i positivi del giorno e 7 i decessi. Diminuisce il numero di pazienti ricoverati in area medica (-41), mentre rimangono sostanzialmente stabili le rianimazioni (+1). Gli attualmente positivi scendono a 145.568 (-694).

Oggi in Puglia si registrano 2.599 nuovi casi di contagio da su 17.542 test (incidenza del 15%) e 9 morti. Quasi un terzo (873) dei nuovi casi sono stati individuati in provincia di Bari. Delle 90.905 persone attualmente positive 483 sono ricoverate in area non critica (-15) e 23 in terapia intensiva (-3).

Sono 1.674 i nuovi casi positivi in Toscana su 11.081 test di cui 2.165 tamponi molecolari e 8.916 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,11% (63,5% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dai casi è minore (erano 2.357), più basso anche il dato dei test effettuati (erano 15.383) e il tasso di positività (era 15,32%).

In Sardegna si registrano oggi 1.409 ulteriori casi confermati di positività. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.271 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (stesso dato di ieri), mentre quelli in area medica sono 256 (+5). Sono 23.925 le persone in isolamento domiciliare (+256). Si registrano 4 decessi.

Sono 1.374 i nuovi casi positivi registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 392.961. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 3.261. Gli attualmente positivi sono 30.545 (-57 rispetto a ieri). Sono 281 i pazienti (-4) ricoverati in ospedale in area medica; 8 (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 30.256 (-53) sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.544 tamponi molecolari e 6.823 test antigenici. Il tasso di positività è pari a 14,66%.

Sono 1.194 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività del 20,09%. Il bollettino registra anche 3 decessi, mentre i guariti sono 2.656. Diminuiscono i ricoveri nei reparti (-10) e quelli in terapia intensiva (-1).

In Friuli Venezia Giulia si registrano 612 nuovi casi e 3 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 144. Sono 429 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 1.734 tamponi. Sono stati registrati anche altri due decessi e 407 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 89 persone (-5), delle quali due (-1) in terapia intensiva. In Alto Adige sono 283 i nuovi casi di Covid-19 su 2.161 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessuna persona è deceduta nelle ultime 24 ore per un dato che resta di 1.469 vittime da inizio pandemia.